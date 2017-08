Evropa třetí den roste, Fiat Chrysler +4 %

Evropské akciové trhy zahájily dnešní obchodní den v kladném teritoriu, když se aktuálně pohybují téměř procento nad včerejším závěrem. Pozornost investorů zamíří na makrodata v podobě čísel týkající růstu HDP v eurozóně a večer pak zápis z posledního jednání amerického Fedu. Mírně ztrácí euro, a to vůči dolaru o 0,1 % na hladinu 1,172 EUR/USD.



Jeden z nejlepších výsledků z celého indexu Stoxx 600 si připisuje automobilka Fiat Chrysler. Její akcie zpevňují o 4,1 % poté, co se objevila zpráva, že společnost vstoupila do koalice BMW a Intelu soustředící se na vývoj samoředitelných vozidel. Nízkonákladové aerolinky EasyJet zpevňují o 2 % v návaznosti na zprávy, že firma jedná o prodeji některých aktiv od Air Berlin.





Z jednotlivých sektorů jsou nejvýše komoditní společnosti, které přidávají 1,6 %. Spolu s růstem cen jednotlivých komodit se tak daří akciím Glencore se ziskem 2,1 % nebo Anglo American a ArcelorMittal , které rostou shodně o 2 %.Celoevropský Euro Stoxx 50 posiluje stejně jako německý DAX o 0,8 %, britský FTSE 100 o 0,6 % a francouzský CAC 40 o 1 %.