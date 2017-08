Naděje na levnější potraviny je v nedohlednu

I v červenci pokračoval růst cen zemědělských výrobců, takže uvažovat alespoň o zpomalení růstu cen potravin na pultech obchodů je zatím velmi předčasné. O jejich poklesu ani nemluvě. Ceny v zemědělství jsou aktuálně o 13 % vyšší než v loňském roce, přičemž nejvyšší nárůsty zaznamenávají ceny ovoce, zeleniny a masa. Růst ceny mléka o 37 % je nepřehlédnutelný, takže jak se zdá, ani tolik diskutované máslo zatím nečeká nic jiného, než další zdražení. Ostatně potravinářský průmysl aktuálně prodává svoji produkci v průměru o 5 % dráže než loni. V případě mléčných výrobků s cenami o 16 % vyššími.



Potravinářský průmysl je hned za výrobci kovů druhým oborem v průmyslu, který zvyšuje své ceny nejrychleji. Celkově přitom růst cen v průmyslu zpomaluje až na červencové 1,1 %. Zásluhu na ústupu inflačních tlaků ve výrobě mají rafinérie, chemický průmysl a automobilový průmysl, kde sice dochází k růstu cen hotových automobilů, avšak ke zlevňování dílů a karoserií.





Ani celkové zpomalení růstu cen v průmyslu se však v inflaci hned tak příznivě neprojeví. Důvody jsou v podstatě minimálně tři. Tím prvním je, že zlevnění PHM už v inflaci vidět je. Druhým je fakt, že potraviny, které mají mimochodem druhou nejvyšší váhu ve spotřebitelském koši, stále zdražují. A třetím důvodem je, že to co zlevňuje, má v inflaci téměř zanedbatelnou váhu. Zjednodušeně řečeno, levnější nárazník k autu asi těžko vykompenzuje dražší máslo.Dnešní čísla z ekonomiky – nejenom produkční ceny, ale především HDP – nahrávají centrální bance k úvahám o dřívějším zvýšení úrokových sazeb . Sice to vypadalo, že by pro ČNB mohlo nastat období delšího klidu, nicméně ekonomika zdá se unese vyšší sazby mnohem dříve, zvlášť pokud jí to koruna „dovolí“. Další zvýšení repo sazby ČNB na 0,50 % ještě možná do konce letošního roku by proto nemělo být překvapením.