Ranní glosa: Druhý test prognózy ČNB

Prvním testem nejnovější prognóza centrální banky prošla na jedničku, když inflace překonala očekávání trhu a dopadla přesně podle předpokladů ČNB. Dnes tento optimistický výhled čeká test číslo dvě, a sice bleskový odhad HDP za druhé čtvrtletí.



Už první čtvrtletí překvapilo vynikajícím výsledkem, když ekonomika vzrostla mezičtvrtletně o 1,5 %, což zvýšilo meziroční růst na konečná tři procenta. Centrální banka počítá s dalším výrazným zrychlením růstu i ve druhém kvartále. HDP podle ní vzrostl o 3,5 %, a to by znamenalo, že oproti úvodu roku si ekonomika polepšila o dalších 1,3 %. To rozhodně není málo, když vezmeme v úvahu, jak výrazně zpomalilo v tomto období tempo průmyslu jako motoru ekonomiky, nebo jak se meziročně zhoršil výsledek zahraničního obchodu. Sice je možné spoléhat na další zrychlení spotřeby a investic, nicméně tím faktorem, který by mohl nakonec tempo ekonomiky „vylepšit“ by mohl být – podobně jako v Německu – přepočet pracovních dnů. Druhý kvartál měl totiž o čtyři pracovní dny méně oproti loňsku i ve srovnání s tím prvním. Takže už v devět hodin se dozvíme, jak tato hádanka dopadla. Zda ČNB opět porazí trh či tentokrát nikoliv. A takovým testům nebude po dnešku rozhodně konec, protože už v září přijde na řadu další významný parametr úvah centrální banky – a sice mzdy.





A proč vlastně řešit, jestli se ČNB se svým výhledem trefuje či nikoliv? No třeba už jen proto, že po tolik očekávaném (a pravděpodobném) oznámení ECB o konci QE v příštím roce by si česká centrální banka mohla se zvyšováním jejích sazeb přispíšit. Nakonec už aktuální prognóza počítá s tříměsíčním PRIBORem na konci roku na 0,6 %, v příštím roce na 1,0 % a v roce 2019 dokonce na 2,6 %. A to rozhodně nevypadá na konzervativní pohled do budoucnosti. Nakonec ovšem nemusí rozhodovat „jen“ čísla z ekonomiky , ale také koruna , která zůstává podle ČNB překoupená. S tím lze sice jen souhlasit, ale zároveň je možné dodat – nejen překoupená, ale i díky centrální bance stále ještě atraktivní. Stačí se podívat na vývoj na dluhopisovém trhu.