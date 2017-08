Středeční obchodní seance 16. 8. 2017

Středa 16. 8. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,02 %), S&P500 (-0,05 %) a NASDAQ (-0,11 %).

Evropa: DAX (+0,10 %), CAC40 (+0,36 %), FTSE 100 (+0,41 %).

Čína: Hang Seng (+0,63 %), Shanghai Comp. (-0,20 %), CSI 300 (-0,21 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,06 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – HDP za 2Q 2017 (předběž.)

USA: (14:30) – Stavební povolenky, Počet nově zahájených staveb domů

USA: (16:00) – Velkoobchodní zásoby

FED (20:00) – FOMC Minutes – Zápis z posledního zasedání FEDu

-------------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: -9,2 M, oček. -0,472 M, min. -7,839 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. -2,72 M, min. -6,451 M

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy během úterní obchodní seance se držely v bočním trendu a uzavíraly kolem nuly. Obchodování nepřálo zejména oděvním společnostem. Společnost Nike odepsala 2 % a společnosti Under Armor a Gap uzavřely seanci se ztrátami více jak 3 %. Dařilo se zejména sektoru utilit. Celkový dluh amerických domácností se ve druhém čtvrtletí dostal na nový rekord 12,84 bilionu dolarů. Meziročně se zvýšil o 552 miliard USD. Přispěl k tomu především růst hypoték, půjček na nákup automobilu i zůstatků kreditních karet, který byl nejvyšší od roku 2009. Uvádí to zpráva Federální rezervní banky v New Yorku. Už v prvním čtvrtletí dluh překonal dosavadní maximum z doby vrcholu finanční krize.

Geopolitické napětí ohledně Korejského poloostrova na chvíli utichlo a na trhy se opět vrátil lehký optimismus. Po zveřejnění japonského a německého HDP za 2Q 2017 se dnes dočkáme předstihové statistiky HDP z Evropy. Americké trhy budou reportovat čísla z trhu nemovitostí a ve večerních hodinách investory čeká zápis z posledního zasedání americké centrální banky v podobě FOMC Minutes. Komoditní obchodníci dnes porovnají včerejší předstihový výsledek týdenní změny zásob ropy institutu API s reportem agentury EIA. Dnešní den by měl přinést zvýšenou volatilitu zejména na měnový pár EUR/USD.

Výsledková sezóna za 2Q 2017

USA – TGT, CSCO