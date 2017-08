Pozor na investiční růstové pasti! Praktický příklad

Na trhu můžeme někdy narazit na výraz „hodnotová past“. Varuje investory před přílišnou ukvapeností při investování do takzvaných hodnotových akcií. Za ty jsou obvykle považovány tituly, které se „chlubí“ nízkými valuačními násobky. Asi ale nepřekvapí, že každé nízké PE, či nízký poměr tržní ceny akcie a její účetní hodnoty (PBV) automaticky neznamená skrytou hodnotu. Může prostě znamenat, že hodnota je skutečně mizivá a spoléhání se na pouhé násobky nás pak může navést do oné hodnotové pasti.

Jako protipól hodnotových akcií, či hodnotových investičních strategií bývají považovány akcie růstové. O růstové pasti jsem ale ještě neslyšel. Hovořit by se o ní ovšem mělo a možná ještě více, než o té hodnotové. Třeba proto, že všechny bubliny jsou svou podstatou růstovou pastí – nafukuje je přehnaná víra v budoucí růst a expanzi ekonomiky, nějakého sektoru, či firmy. Hodnotovou bublinu bychom hledali jen těžko.

Růstová past v praxi

Jednou takovou růstovou pastí se stala společnost TripAdvisor, kterou asi zná hodně cestovatelů. Jak ukazuje následující obrázek, až do počátku roku 2014 kolem ní panovalo značné investiční nadšení. Pak se ale trend obrátil a zároveň se obrovsky zvedla volatilita akcie. Na počátku letošního července akcie smazala téměř všechny zisky z předešlých pěti let, a poslední týdny naznačují, že investoři se opět oddávají určitému optimismu:





Investor Timothy Green na stránkách Fool.com poukazuje na to, že investoři si museli trochu přebrat v hlavě poslední čtvrtletní výsledky této společnosti zveřejněné před několika dny. Po jejich oznámení totiž akcie nejdříve reagovala poklesem, pak ale ztráty smazala. Výsledky překonaly očekávání (existuje na trhu nějaká větší modla?), tržby meziročně rostly o 8 %, EPS stagnovaly. Akcii mohlo nakonec pomoci hlavně to, že někteří analytici a banky zvýšili doporučení, respektive cílové ceny.

Jak ukazuje graf přiložený pod následující tabulku, tržby společnosti dosáhly (lokálního) vrcholu v roce 2015, zisky dokonce o rok dříve. Podle konsenzu na FT by ale mělo jít jen o přechodný jev – podle očekávání analytické obce by tržby měly letos i příští rok opět znatelně růst (i když ne jako v letech 2013 – 2015). A opět nevíme, zda tento optimismus není jen další růstovou pastí v řadě těch, které tato firma předvedla.





TripAdvisor naštěstí nepatří mezi akcie, u kterých se o dalším růstu debatuje nad prázdným talířem – nad tokem hotovosti, který se potápí do červených čísel. Z tabulky je zřejmé, že firma dokázala loni na provozu vydělat 321 milionů dolarů, což je sice znatelně méně než 418 milionů dolarů roku 2015, ale stále znatelně více, než jsou její investiční potřeby a

plány. Po CapEx zbylo loni společnosti 250 milionů dolarů, po celkových investicích asi 160 milionů dolarů. V předchozích letech byly hotovostní žně ještě bohatší. Na dividendách přitom firma nevyplácí nic. Namísto toho splácí dluhy a hromadí hotovost v rozvaze. Ta je velmi silná – proti více než 730 milionům dolarů hotovosti tu na konci minulého roku stálo jen necelých 200 milionů dolarů dluhů.



Pokud se ukáže, že z růstové pasti je dobrá hodnotová investice, příběh končí dobře. Horší to je, pokud je růstová past prostě špatnou investicí. Pokud byl rok 2016 u TripAdvisoru jen přechodným jevem, bude jeho hlavním příběhovým tahounem asi opět růst. Pokud ne, začne se uvažovat o oné hodnotě. Jak to s ní vypadá?



Současná kapitalizace firmy dosahuje 5,85 miliard dolarů (PE se pohybuje na nijak skromných 64). Podle FT je beta společnosti na hodnotě 2,3, což značí extrémní rizikovost (a nepřekvapí při pohledu na výše zmíněnou volatilitu). Požadovaná návratnost se tedy bude pohybovat kolem 15 %. A ospravedlnit současnou kapitalizace pak jde jen na základě dosti vysokého růstu toku hotovosti (například jeho ztrojnásobení do pěti let). Zde hodnota není a hraje se jen o to, zda bude opět růst.