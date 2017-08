Ohromné pokuty kvůli kontrolnímu hlášení: Lidé dluží 356 milionů

Finanční správa uděluje rekordní pokuty kvůli nedodání kontrolního hlášení. Ta nejpřísnější může plátce vyjít až na 50 tisíc korun. Berní úřad na takových sankcích už vymáhá přes 350 milionů korun. Letos navíc pokut ještě přibylo. Od loňského roku finanční správa uložila pokutu padesát tisíc korun čtyřem a půl tisícům podnikatelů. informaci přinesly Hospodářské noviny. Dohromady rozdala přes sedm tisíc takových pokut celkem za 356 milionů korun. Padesátitisícová pokuta je maximální sankce, kterou plátce může dostat a sice tehdy, když nepodá kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty ani v náhradní lhůtě. Stačí ale drobná administrativní nesrovnalost v podaných formulářích, aby finanční správa považovala kontrolní hlášení za nepodané. Například, pokud nevyplníte kolonku s názvem ID datové schránky. Udílení pokut je dáno ze zákona, podle daňových odborníků ale zákon nestanovuje, že by nevyplnění určité kolonky znamenalo, že kontrolní hlášení není podané. Mnozí z nich tak zákon i berní úřad za posuzování kontrolních hlášení kritizují.

"Myslíme si, že ten sankční systém v České republice je příliš tvrdý a jednoznačně nepřehledný. Bohužel vůbec nerozlišuje mezi poctivým podnikatelem, který udělá administrativní chybu, a daňovým podvodníkem a podle nás je to prostě špatně a mělo by se to změnit," reaguje Komora daňových poradců.