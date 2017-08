Ministr Pelikán navrhl jmenování 28 nových soudců, nejvíce jich má jít do Brna

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) zaslal vládě k projednání návrh na jmenování 28 nových soudců a soudkyň. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Nejvíce kandidátů by mělo zamířit do obvodu Krajského soudu v Brně.

Navržení nováčci mají částečně nahradit soudce, kteří v rámci přirozené obměny skončili či postupně skončí ve funkci do konce letošního září.

Podle návrhu má pod brněnský krajský soud přijít devět kandidátů, čtyři noví soudci mají posílit obvod působnosti Městského soudu v Praze. Po třech nováčcích má přibýt do obvodů středočeského, plzeňského, ústeckého a ostravského soudu. Dva soudci půjdou pod královéhradecký krajský soud a jeden pod Krajský soud v Českých Budějovicích. Návrh obsahuje 17 kandidátů, kteří vzešli z asistentů soudců. Celkem 20 kandidátů je z jiné právní praxe.

Poslední slovo ohledně jmenování nových soudců bude mít prezident Miloš Zeman, který naposledy přijal soudcovský slib od 34 žen a mužů letos v červnu. Připomněl tehdy, že za své funkční období jmenoval celkem 328 soudců, což představuje zhruba desetinu z celkového počtu soudců v Česku.

Kandidáty na soudce navrhují ministrovi spravedlnosti předsedové jednotlivých krajských soudů. Ministr Pelikán chce od příštího roku zavést změnu, podle níž by všichni nominanti nejprve museli projít výběrovým řízením a dvouletou intenzivní přípravou završenou simulovaným soudním jednáním. Chce tak mimo jiné zamezit tomu, aby se do justice dostávali lidé z jiné právní praxe bez zkušeností ze soudu, kteří neabsolvovali žádný konkurz. Předsedům krajských soudů na plánu vadí například to, že úprava má formu pouze instrukce ministra, nikoliv formu zákona.

Seznam kandidátů a kandidátek na soudce si můžete přečíst v Legislativním monitoru České justice:

(čtk, epa)

