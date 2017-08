Riziko recese v USA? Trh s dluhopisy vysílá varovný signál

Celosvětová hodnota dluhopisů s negativním výnosem vzrostla jen během minulého měsíce o 25 %, a aktuálně tak dosahuje objemu až 8,6 bilionu USD. Hlavním důvodem růstu cen dluhopisů a poklesu jejich výnosů je opakované zpomalení inflace, jakož i geopolitická rizika ve světě. Investoři tak raději dávají kapitál do bezpečných aktiv, i když za tuto úschovu musí platit. Zajímavé na tom však je, že výnosy z dluhopisů globálně klesají i přesto, že Federální rezervní systém (Fed) už čtyřikrát zvýšil úrokové sazby a chystá se prodávat dluhopisy ze své rozvahy. Navíc Evropská centrální banka pravděpodobně již brzy zastaví kvantitativní uvolňování a bude přemýšlet nad zvyšováním sazeb.

Ekonomové v USA proto začínají diskutovat o možném zpomalení americké ekonomiky a následném pádu do recese. K tomu standardně patří i otázka, co bude muset centrální banka udělat na podporu hospodářství. Ekonomové varují, že během další krize pravděpodobně půjdou úrokové sazby hluboko do mínusu. Podle analytika JPMorgan Iaina Stealeyho se sice centrální banky nebudou chtít vracet do negativních sazeb, když se už odtud jednou dostali, ale během další krize nebudou mít na výběr.

Několik centrálních bank po celém světě snížilo úrokové sazby do negativního pásma během minulých let, aby povzbudily investice, spotřebu a rozproudily inflaci. Nízké úrokové sazby demotivují od držení hotovosti a bankovních depozit, a proto mají investoři preferovat lépe úročená aktiva. Kapitál ve skutečnosti ale proudil i do dluhopisů, které posilují spolu se snižováním úrokových sazeb.

Trh kótuje riziko recese v USA v nejbližším roce pouze na 15 %. Ovšem současný ekonomický cyklus je v růstové fázi už od roku 2009, jedná se zatím o třetí nejdelší růst v USA od 19. století.

Nízké úrokové sazby v USA vytvořily velmi uvolněné finanční prostředí, což stále podporuje jednak ekonomický růst, ale i investice do akcií. Dluhopisový trh nicméně začíná vysílat varovné signály - krátké úrokové sazby rostou rychleji, než dlouhodobé, což se v minulosti ukázalo jako indikátor blížící se recese. Americká ekonomika sice roste 2,1 % ročně, a zatím je tak hluboko pod Trumpem slibovanými 4 %. Na stranu druhou, každý růst musí dříve či později skončit, a proto bude zajímavé sledovat, jak na případnou recesi v USA zareagují centrální banky a Fed v první řadě.