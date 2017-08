Experti: Jediné co na KLDR opravdu platí je zavřít ropné kohoutky

Čína, která je hlavním obchodním partnerem KLDR uvalila v pondělí na vzpurnou zemi rozsáhlé sankce na dovoz mnoha surovin. Podle expertů se to sice krok správným směrem, který by mohl přispět ke zkrocení problematické země, nicméně hlavní hybnou surovinou, která by situaci skutečně řešila je jen a pouze ropa Omezení dovozu potravin a dalších surovin může sice zkomplikovat celkovou situaci, ale ve finále to může vést pouze k dalšímu prohloubení už nyní tíživé humanitární situaci v zemi. Potenciál ropy je v tomto ohledu mnohem větší, protože ropa je klíčovou surovinou pro fungování armády, jež má v zemi hlavní slovo a také průmyslu . Bez paliva nemůže fungovat letectvo ani pozemní jednotky, bez paliva nebude dostatek elektřiny pro provoz podniků v zemi, bez paliva se celý systém zhroutí.Z ekonomického hlediska KLDR v loňském roce expandovala nejvíce od roku 1999 a to konkrétně o 3,9%. Za celou éru prezidentství Kim Jung Una růst dosahuje úrovně 1,2% ročně oproti pouhým 0,2% za dob jeho předchůdce Kim Jong Ila.Celková hodnota mezinárodního obchodu země se loni zvýšila o 4,7% na 6,55 mld. USD . Plných 93% této sumy se realizovalo s Čínou. Jaký je podíl ropy na čínských dovozech není zcela jasné.Poslední kolo sankcí by mohlo ekonomiku KLDR zasáhnout silou cca 1 mld. USD ročně.Čína uvedla, že její dovoz z KLDR v první polovině roku poklesl meziročně o 13% na 888 mil. USD . Celková bilance vzájemného obchodu, ale díky růstu dovozu čínského zboží do země zůstává zhruba beze změn.Počet ekonomicky aktivních obyvatel v KLDR se pohybuje kolem 14 miliónů. Čína doposud vždy nechávala pro KLDR otevřena určitá zadní vrátka, protože se obává možného exodu obyvatel země, pokud by došlo k úplné blokádě a následnému zhroucení systému.