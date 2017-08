Vůdce KLDR Kim Čong-un dostal plány útoku na americký Guam, rozhodnutí odložil

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dostal plány útoku na americké zámořské území, tichomořský ostrov Guam, ale rozhodne se až podle toho, jak se zachovají USA. Oznámila to dnes severokorejská agentura KCNA. Podle ní je Severní Korea připravena zahájit palbu na Guam, ale počká, až co udělají Američané.

Podle KCNA si Kim plány prohlédl a hovořil o nich s vojenskými veliteli. Agentura AP napsala, že Kim ocenil armádu za přípravu "přesného a detailního plánu" a řekl také, že bude sledovat "šílené a hloupé počínání Amerikánů". To, že chce vyčkat na to, jak se zachovají Spojené státy, je podle agentur znamením, že provokativní rétorika obou stran z minulých dní ochládá.



Podle analytiků citovaných stanicí BBC může Kimovo váhání znamenat také to, že KLDR není k útku plně připravena a hraje o čas.





Agentura AP ale připomenula, že o tom, zda je nyní na řadě diplomacie, se rozhodne příští týden, kdy se mají konat naplánované manévry armád Jižní Koreje a USA. Pro Pchjongjang je to vždy důvod ke znepokojení, KLDR manévry označuje za nácvik invaze na své území. Kim už řekl, že KLDR provede další raketové testy, pokud budou USA provádět "krajně nebezpečné akce na Korejském poloostrově a v jeho blízkosti".Jihokorejský prezident Mun Če-in dnes vyzval KLDR, aby skončila s provokacemi a začala jednat o svém programu jaderných zbraní. V dnešním televizním projevu Mun řekl, že se Soul a Washington shodují, že by krize kolem severokorejských jaderných zbraní měla být řešena mírovou cestou. Ujistil rovněž, že USA neprovedou žádnou vojenskou akci na Korejském poloostrově bez svolení Soulu. Chce-li KDLR vytvořit podmínky pro zahájení diplomatických jednání, musí podle Muna ukončit jaderné a raketové testy. "Naše vláda udělá vše pro to, aby předešla další válce na Korejském poloostrově," sdělil prezident.