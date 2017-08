Rozbřesk: Sázky na zisky české koruny rostly, více je v dluhopisech

Současně s tím, jak rostly sázky na silnější korunu, se měnila i jejich struktura. Data z platební bilance ukázala, že zahraniční hráči drží méně korunové hotovosti a naopak nakoupili znovu více dluhopisů - odhadem za přibližně 9 miliard euro Minimálně do konce června tedy platilo, že trpělivost sázkařů na zisky koruny nejenže byla vysoká, ale navíc přicházeli sázkaři noví. “Překoupenost” koruny tak ještě narůstala. Hlavním důvodem podle našeho názoru byly sázky na růst českých sazeb a velice příznivé globální klima - index globálního strachu VIX se pohyboval dál poblíž historických minim. Růst českých sazeb podle našeho názoru v nejbližších měsících zůstane mimo hru a tak česká koruna bude muset spoléhat především na dobrý globální sentiment. Jak ukázaly poslední dva týdny, nárůst globálních obav (v tuto chvíli spojených se severní Koreou) dokáže rozviklat celý středoevropský region včetně koruny

Česká koruna a dluhopisy

Koruna včera mírně sílila, podobně jako zbytek měn v regionu. Pozornost se soustředí zejména na zítřejší data o HDP za druhý kvartál, která mohou zahýbat s očekáváními ohledně růstu úrokových sazeb. Svoji roli může sehrát i globální sentiment reprezentovaný indexem VIX, na který byla koruna v posledních týdnech citlivější. Zdá se však, že korejská krize již napětí na globálních trzích příliš neovlivňuje (VIX pomalu klesá) a v takovém případě by se mohla v lepší náladě udržovat i česká koruna.



EURUSD + ZAHRANIČNÍ FX

Dopolední mírně slabší data z průmyslu v eurozóně zůstala na euru bez větší odezvy. Společná evropská měna se na páru s dolarem pohybovala velkou část evropského obchodování u hodnoty 1,1800. Pod ni se podívala odpoledne. Měnový pár naposledy odepisoval 0,37 procenta na 1,1775.



Dnešní ranní čísla z Německa (HDP za 2. kvartál) dopadla v podstatě v souladu s očekáváním (meziroční růst byl mírně rychlejší) a na eurodolar by neměla mít větší vliv. Pozornost se tak dnes stočí do USA, kde budou zveřejněna data o maloobchodních tržbách za červenec. Čekáme sice lehce nižší číslo než trh, dopad by však měl být minimální.



Ropa

Cena ropy Brent včera razantněji poklesla a dostala se na dohled od padesátidolarové hranice, zatímco americká ropa WTI se pod ní ponořila hlouběji. K poklesu možná pomohly zprávy z Číny o nižším využití kapacity rafinerií v červenci.



Dnes se pozornost stáčí do USA, kde budou tradičně zveřejněna data o zásobách ropy od API, jež jsou tradičně předskokanem oficiálních statistik EIA. Připomeňme, že v posledních týdnech zásoby vcelku razantně klesaly a že meziročně se nachází na nižší úrovni.