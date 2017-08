Kauza Čapí hnízdo: Babiš řídil dotační podvod, tvrdí policie

Policisté v žádosti o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání popsali mechanismus, který měl předseda hnutí ANO využít k tomu, aby neoprávněně získal dotaci ve výši bezmála 50 milionů korun na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Informaci přinesl v úterním vydání deník Právo. Podle policie měl Babiš řídit své příbuzné a spolupracovníky, aby neoprávněně získal dotaci z Regionálního operačního programu střední Čechy. Ty byly určeny pro malé a střední podnikatele, jeho společnost Agrofert by tak na ni neměla nárok. Farma tak měla být z holdingu vyvedena a převedena na příbuzné Andreje Babiše. V dokumentu, který policisté zaslali Mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny, zmiňují dceru Andreje Babiše z prvního manželství Adrianu Bobekovou, Babišovu manželku Moniku, se kterou se v létě právě na Čapím hnízdě oženil, a jejího bratra Martina Herodese, kteří se měli podílet na krytí skutečnosti, že firmu ve skutečnosti ovládá Babiš. Policie z podílu na podvodu podezřívá také další lidi, mezi nimiž je i Jana Mayerová, náměstkyně jihlavského primátora, která za hnutí ANO kandiduje do Sněmovny. Vydat k trestnímu stíhání chtějí policisté také Jaroslava Faltýnka, prvního místopředsedu hnutí ANO a předsedu poslaneckého klubu hnutí. Ten je podle deníku Právo podezřelý, že spáchání trestných činů umožnil a usnadnil a to coby člen představenstva společnosti ZZN Agro Pelhřimov, která původně Čapí hnízdo vlastnila. Faltýnek byl ve stejnou dobu také členem představenstva Agrofertu.

Žádost o vydání policisté opírají o dva paragrafy - dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Babišovi, který měl podle policistů vše řídit a koordinovat, a to zcela vědomě, za to hrozí 5 až 10 let ve vězení. Policisté přesně vyčíslili škodu, která měla podvodným jednáním vzniknout. Na dotaci si měl Babiš neoprávněně přijít na 49 997 443,36 Kč.

Mandátový a imunitní výbor bude o policejní žádosti rozhodovat v pátek, Sněmovna by pak o vydání měla hlasovat 5. září. Pokud ale Faltýnek a Babiš v říjnových volbách obhájí své mandáty, bude muset policie znovu žádat o vydání. Které poslance v minulosti Sněmovna vydala k trestnímu stíhání, zjistíte ZDE.