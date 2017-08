Eurodolar se pohyboval okolo 1,1800

Dopolední mírně slabší data z průmyslu v eurozóně zůstala na euru bez větší odezvy. Společná evropská měna se na páru s dolarem pohybovala velkou část evropského obchodování u hodnoty 1,1800. Pod ni se podívala odpoledne. Měnový pár naposledy odepisoval 0,37 procenta na 1,1775.



Dnešní ranní čísla z Německa (HDP za 2. kvartál) dopadla v podstatě v souladu s očekáváním (meziroční růst byl mírně rychlejší) a na eurodolar by neměla mít větší vliv. Pozornost se tak dnes stočí do USA, kde budou zveřejněna data o maloobchodních tržbách za červenec. Čekáme sice lehce nižší číslo než trh, dopad by však měl být minimální.