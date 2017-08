Co říkají akcie o možnosti korejského konfliktu?

Zavírají trhy oči před evidentními riziky? Severní Korea dělá letos velké potíže, od února už během 12 testů vystřelila 18 raket. Jihokorejský akciový index Kospi ale v letošním roce získal 16 % a během dnů, kdy Kim Čong-un provedl testy, neoslabil o více než 1 %.

Letošní vývoj na korejském akciovém trhu shrnuje, vstupuje do tématu Bloomberg, následující obrázek:





Je pravdou, že index Kospi ze svého červencového vrcholu nyní oslabuje přibližně o 4 % a korejský won asi o 1 %. Jenomže tento vývoj odráží spíše situaci v globální ekonomice. V červenci totiž kleslo PMI výrobního sektoru některých významných ekonomik včetně USA, eurozóny a Číny. Akciím nepomohly ani návrhy na vyšší zdanění velkých jihokorejských firem. Reakce na samotný vývoj v Severní Koreji byla tedy utlumená. Proč?



Konflikt se Severní Koreou by mohl znamenat ekonomickou pohromu. Během korejské války v letech 1950–1953 ztratila Jižní Korea 1,2 milionu životů, její hrubý domácí produkt se propadl o 80 %. Jenže na druhou stranu tu je fakt, že hrozba vážného konfliktu se severním sousedem tady existuje již více než deset let a během této doby k žádnému otevřenému útoku nedošlo. A důvodů k odolnosti jihokorejského trhu je ještě více. Korejské akcie jsou i přes letošní rally stále poměrně levné: Jejich PE měřené na základě zisků očekávaných během následujících 12 měsíců dnes dosahuje hodnoty 9,5, zatímco historický průměr se pohybuje kolem 10.



Jižní Korea se navíc momentálně chlubí růstovým příběhem, kterého se investoři nechtějí jen tak vzdát při každém náznaku možnosti ozbrojeného konfliktu. Analytici posouvají své odhady ziskovosti obchodovaných společností poprvé od roku 2011 nahoru. To částečně vysvětluje, proč valuace nerostou spolu s tím, jak se zvyšují ceny akcií. Většina těchto zisků přitom nezávisí na vývoji v domácí ekonomice, ale na exportech, které tvoří velkou část celkové ekonomické aktivity.



Obchodované společnosti zahrnuté v indexu MSCI South Korea Index vytváří podle banky HSBC 41 % svých tržeb v zahraničí. Společnost Samsung Electronics generuje na korejském trhu pouze 10 % svých tržeb, SK Hynix 6 % a LG Display 7 %. Na druhou stranu je pravdou, že konflikt na Korejském poloostrově by mohl poškodit dodavatelské řetězce a dokonce i globální růst. Jižní Korea má například 17% podíl na trhu polovodičů a představuje 40 % výroby displayů z tekutých krystalů. Podobné diskuse jsou ale vlastně jen akademickým cvičením, protože pokud by válka skutečně vypukla, došlo by k obrovským škodám a problém by měl celý svět, ne jenom Korea.