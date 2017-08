4 scénáře amerického útoku na KLDR: Vedly by k totální zkáze!

Vztahy mezi KLDR a USA se za poslední týden vyostřily víc, než za několik let. Zdá se, že válka mezi zeměmi je na spadnutí, přestože bezpečnostní experti tvrdí opak. Podle deníku The New York Times existují čtyři scénáře, jak by se takový konflikt odehrál.

Americký prezident Donald Trump stupňuje své výhrůžky vůči KLDR a děsí tak celý svět. Prohlásil, že Severní Korea pozná "ohnivou odplatu, jakou svět neviděl" a zároveň na twitteru upozornil, že vojenské řešení je připraveno.

Ani severokorejský vůdce Kim Čong-un ale nezůstává pozadu a hrozí útokem na tichomořský ostrov Guam. Američtí generálové i diplomati však ujišťují, že válka na spadnutí není. Loďstvo ke Koreji nemíří, ministr zahraničí bez obav hraje golf na Havaji. A 200 tisíc Američanů, kteří žijí v Jižní Koreji, se na evakuaci nepřipravuje.

I přesto už americká média informují o možných scénářích, jak by Spojené státy útok na Severní Koreu provedly. S odvoláním na armádní zdroje o nich píše i deník The New York Times.

1. Sestřelení severokorejské rakety

Preventivní útok proti jedné ze severokorejských raket považují experti za nejpravděpodobnější. Zasáhnout může americké letectvo, případně rakety s plochou dráhou letu typu Tomahawk. To, co by následovalo, ale vedení americké armády děsí.

Trump by totiž v takovém případě spoléhal na to, že Kim Čong-una zastraší jediný útok. Odborníci se ale obávají, že severokorejský diktátor střelu pochopí jako začátek dlouhé vlny raket, ne za jednorázovou událost. Pak by zahájil palbu na Soul nebo Tokio, případně vydal rozkaz k pochodu za militarizovanou zónu oddělující Jižní a Severní Koreu.

Méně riskantní by bylo využití protiraketového systému THAAD, rozmístěného na ostrově Guam. Ten by sestřelil testovanou severokorejskou raketu, což by se dalo považovat za čistě obrannou akci.

2. Útok na raketové a jaderné síly KLDR

K tomu scénáři by došlo, pokud by Kim zaútočil jako první. Kdyby odpálil několik raket na americký ostrov Guam, jak podle severokorejské agentury plánuje, Trump by musel reagovat. Taková odveta by pak byla daleko víc zničující, než prvotní útok.

Trump by mohl dát rozkaz k překvapivému a totálnímu útoku na severokorejský raketový a jaderný arzenál. Rakety Tomahawk by byly odpáleny z amerických lodí, bojové letouny by odstartovaly ze základen na Guamu, v Japonsku a na letadlových lodích.

Spojené státy by se tak ale vystavily riziku palby severokorejské protivzdušné obrany, která chrání výzbroj v dobře opevněných podzemních bunkrech. I kvůli propracované obraně se ale američtí generálové bojí, že celý arzenál nezničí. Některé z raket by pak mohly doletět k území USA nebo jejich spojenců.

3. Postupné hromadění sil na pozemní invazi do KLDR

Akce by začala evakuací Američanů a spojenců z Jižní Koreji. Bylo by to obrovsky logisticky náročné, což by poskytlo čas pro jednání a sankce. Mezitím by také k břehům Korejského poloostrova dorazily americké válečné lodě a pozemní síly, které by připravily dělostřelectvo, radary a další výzbroj.

Nevýhodou tohoto scénáře je to, že by se vytratil moment překvapení. Vojenští experti se proto obávají, že by Pchjongjang využil čas k přesunutí mobilních raket dlouhého doletu, což by znemožnilo jejich zaměření. Mohl by také zaútočit jako první.

Výsledkem otevřené války by byla naprostá zkáza. V oblasti východní Asie by zahynuly stovky tisíc lidí a přestala by existovat celá města, i kdyby nebyly použity jaderné zbraně.

4. Jiné možnosti

Vojenské řešení krize by bylo složité, těžké a nebezpečné. Shodují se na tom američtí představitelé i bezpečnostní experti. Existují ale i další možnosti, jak Severokorejce zastavit.

Prezident Barack Obama třeba v roce 2014 nařídil kybernetický útok na raketový program KLDR. V následujících třech letech se počet neúspěšných testů severokorejských střel prudce zvýšil. Není však jasné, do jaké míry na tom měl podíl právě americký zásah.

Američané by se také mohli pokusit o sesazení současného severokorejského vůdce a nastolení jiné vlády. Šéf CIA Mike Pompeo už v červenci prohlásil, že "pokud jde o severokorejský režim, najdeme snad cestu, jak ho separovat". Vzápětí dodal, že se tak ale nestane v následujících dnech.