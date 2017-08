Pozitivní vstup do nového týdne (14.8.2017)

Vstup do nového týdne se americkým trhům povedl na výbornou. Na trhu bylo znát, že obavy z geopolitických rizik živeny americkým a severokorejským prezidentem pomalu opadají. Investoři se tak dnes vraceli do rizikovějších aktiv, což bylo vidět na růstu akciových indexů a propadu cen zlata.



Index Dow Jones Industrial Average se celou obchodní seanci pohyboval v zeleném teritoriu, poblíž psychologické hodnoty 22.000 bodů. Širší index S&P 500 šel ve stejných šlépějích a v průběhu obchodování jeho přírůstky dosahovaly více jak procento. Technologický Nasdaq Composite byl premiantem večera. Velmi mu pomohla zpráva banky Morgan Stanley, kde banka uvedla, že vidí nedostačující nabídku na trhu s čipy až do konce první poloviny roku 2018.





To byla voda na mlýn všem výrobcům polovodičů, kteří předvedli skokový růst. Největší pohyb + 8 % předvedly akcie společnosti NVIDIA, které po pátečním propadu měly co dohánět. V závěsu za nimi pak akcie AMD + 4,5 %.