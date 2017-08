Tvůrce Angry Birds se prý chystá vletět na burzu

Dvě miliardy dolarů by mohla činit hodnota finské společnosti Rovio, pokud se prokážou nejnovější spekulace a tvůrce populární mobilní hry Angry Birds vstoupí na burzu. Primární veřejnou nabídku plánuje prý už příští měsíc.



IPO by mohla otestovat zájem investorů o zábavní software, píše agentura Bloomberg, jejíž zdroje o údajně chystaném burzovním debutu hovoří. Data přitom ukazují, že zrovna tomuto segmentu se v poslední době moc dobře nevedlo. Po burzovních premiérách se ceny akcií propadly pod nabídkovou cenu letos v průměru o zhruba 18 procent. Jedním z důvodů je mimo jiné to, že tvůrci mobilních her mohou mít problémy navázat na často enormní úspěch svojí herní prvotiny.





Příkladem budiž King Digital Entertainment, tvůrce hry Candy Crush. Ten vstoupil na burzu v roce 2015 – aby ho loni v únoru převzal Activision Blizzard, majitel herní franšízy Call of Duty, za cenu o pětinu nižší oproti té z IPO. Dohoda o převzetí měla tehdy hodnotu 5,9 miliardy dolarů Řada tvůrců mobilních her nezbývá než po raketovém úspěchu svých prvních her hledat nové zdroje růstu, a to je i případ Rovia. Ten se snaží zvýšit zájem o novější verze hry s „naštvanými ptáky“, ale také o jiné hry ze své dílny, jako je květnová novinka Battle Bay.Firma se sídlem v Espoo vykázala loni 34procentní růst tržeb na 190,3 milionu EUR a na úrovni provozního ukazatele EBIT se dostal do černých čísel zhruba 17,5 milionu EUR po červeném předešlém roce. Z peněz z případného úpisu by mohla částečně financovat film Angry Birds Movie 2. Do kin by se měl dostat v roce 2019.Zdroje Bloombergu tvrdí, že společnost by z úpisu na domácím trhu mohla získat zhruba 400 milionů dolarů . Konečné rozhodnutí ale prý nepadlo a společnost by se navíc mohla rozhodnout, že bude mimo trh stát i nadále.

