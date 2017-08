Souhrn 14.8. - na válku to dnes nevypadá, tak popojedeme ... investoři se vrhli na korekcí zatraktivněné trhy, dolar podiluje, ropa v plusu, BCPP se svezla

12.h - uklidnění napětí mezi USA a KLDR trhům...

Hlavní zprávy dne



Pražská burza sice vstoupila do nového týdne úspěšně, ale také s velmi slabou likviditou těsně nad úrovní poloviny dlouhodobého průměru.Evropské akciové trhy dnes silně rostly díky zmírnění geopolitického napětí mezi USA a KLDR respektive díky snahám toto napětí mírnit či bagatelizovat. Podle amerických činitelů jakýkoli otevřený konflikt ať už jaderný nebo konvenční není na pořadu dne. Je to pouze krajní možnost, která by mohla teoretická přijít, pokud selžou všechny diplomatické a ekonomické páky a o tuto možnost nikdo na straně USA rozhodně nestojí. Investoři se proto opětovně vrhli na vítanou korekcí z minulého týdne opětovně atraktivní nákupy. Ničemu jinému dnes investoři v podstatě nevěnovali pozornost, nic nemělo potřebnou razanci, aby to přehlušilo nebo jen vyrušilo tento hlavní směr.US trhy jsou na tom podobně. Euro začalo oslabovat proti dolaru euru zamířila k hranici 26,1. Ropa v průběhu dne nejistá, odpoledne pak lehce v plusu. BCPP se dnes jednoduše svezla s obecným evropským vývojem a to především pod taktovkou bank v čele s Erste . Dařilo se také ČEZ O2 a až na Fortunu si přisadily k růstu všechny burzovní tituly.