Horší data se středoevropskými kurzy nehnula

Horší výsledky polské jádrové inflace a českého běžného účtu ponechaly trhy bez reakce. Koruna dokonce během dneška posílila přibližně o pět haléřů na 26,13 CZK/EUR. Polský zlotý přidal desetinu procenta a odpoledne se jeho kurz pohyboval kolem 4,283 PLN/EUR. Na vývoji maďarského forintu se podepsal prázdný kalendář a jeho kurz tak zůstal v celodenním hodnocení téměř beze změny na 304,5 HUF/EUR.



Český běžný účet vykázal za červen letošní nejhlubší deficit. Ten dosáhnul 14,5 mld. CZK a byl způsoben zejména odlivem dividend do zahraničí ve výši 40,4 mld. CZK. Bilance zahraničního obchodu vykázala velmi dobrý výsledek a záporné saldo do velké míry mírnila. I přes červnový deficit zůstává vnější pozice České republiky velmi dobrá.

Zítřek žádná data z regionu nenabídne, a tak se na trzích můžeme těšit na velmi klidný den.

Evropská průmyslová produkce klesla ještě více, než se čekalo

Statistika červencové průmyslové produkce v eurozóně mírně zklamala. Po špatných číslech z Německa a Francie sice trh upravil svá očekávání, ale statistika za celou eurozónu stejně dopadla pod tržním konsenzem. Nicméně se pravděpodobně jedná jen o krátkodobé zaváhání a aktivita v eurozóně by v dalších měsících měla dále růst.

Euro dnes mělo proti dolaru mírnou tendenci oslabovat a jeho kurz se vrátil zpět pod úroveň 1,180 USD/EUR.

Německý HDP za Q2 vykáže silný růst

Zítra zveřejněný předběžný odhad německého HDP by měl ukázat na silný mezičtvrtletní růst o 0,9 %. Dynamika v průmyslu byla totiž i přes zklamání v červnu ve druhém čtvrtletí velmi silná a ani maloobchodní tržby za ní nezaostávaly. Na solidním růstu se podle nás podílely všechny hlavní složky HDP v čele se soukromou spotřebou. Ekonomika českého západního souseda sice ve druhé polovině roku pravděpodobně mírně zpomalí, růstový trend by ale měl pokračovat. To naznačují i předstihové indikátory.

Maloobchodní tržby v USA v posledních měsících vykazovaly spíše špatná čísla a velkou výjimkou nebudou ani výsledky za červenec. Ačkoliv očekáváme slušné zvýšení prodejů aut a pohonných hmot, tento nárůst byl v červenci kompenzován jinými položkami jako je elektronika nebo oblečení.