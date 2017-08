Sankce vůči Rusku se míjí účinkem, nahrávají ekonomické soběstačnosti země

Pavel Drahotský, ředitel Saxo Bank pro střední a východní Evropu

Minulý měsíc přijal Vladimír Putin v Kremlu Henryho Kissingera, významného amerického poradce a bývalého ministra zahraničí, který se v 70. letech minulého století významně zasloužil o sbližování Východu se Západem a ukončení studené války. Právě Kissinger nyní varuje před dalším vzdalováním se Ruska od svých západních sousedů.

My jako Evropa, USA a další země zapojené do sankcí vůči Rusku říkáme, že reagujeme na politický akt agrese Ruska na Krymu a v oblasti Donbasu. Ovšem reagujeme ekonomickými sankcemi, nikoliv politickými. Nepotrestali jsme ruské politiky vinné za tyto události, ani prezidenta Vladimíra Putina, jehož preference v Ruské federaci ani v nejmenším neutrpěly. Co to znamená? Ekonomické sankce se zcela míjí účinkem.

Embargem rovněž neutrpěly ani ruské firmy, ani ruská ekonomika. Díky němu se naopak stávají nezávislejšími a do značné míry soběstačnými. Donutili jsme sankcemi Rusko zrychlit proces restrukturalizace ekonomiky, ke které mělo přistoupit již dávno. Rozmělnilo např. svou závislost na vývozu ropy a zemního plynu a omezilo i závislost na dovozu. Toho dosáhli zákazem dovozu ze zemí, jež vůči němu uplatňují sankce. Rusové si tak spoustu věcí začali vyrábět sami.

Dalším důsledkem ekonomických sankcí v Rusku je tzv. lokalizace. Ruské firmy si podmiňují spolupráci přijetím know-how do Ruska, ale většinový podíl v těchto firmách musí zůstat ruskému státu. Takže my jakožto země západního světa dáme Rusku své technologie a ono je poté schopno samo vyvíjet nebo vyrábět produkty, které muselo desítky let dovážet ze zbytku světa. V budoucnu tedy bude pro zahraniční firmy velice složité se na ruský trh vrátit. Museli bychom demonstrovat podstatně vyšší přidanou hodnotu.

V konečném důsledku vyjde Rusko ze sankcí západního světa se zdravější strukturou ekonomiky , podstatně lépe diverzifikované a výrazně více soběstačné, než tomu bylo před několika lety. Z mého pohledu nám pokračování současných sankcí ekonomicky škodí, protože do Ruska nevyvážíme. Navíc jsme možná přišli o některá pracovní místa, teď nemyslím jen Česko, ale vlastně všechny zapojené země. Naopak Rusko se stává soběstačným a je rozhodně v lepší kondici než před třemi roky.