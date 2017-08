BlackRock a Vanguard: Trhy jsou mimo

Dva investiční titáni, společnosti BlackRock a Vanguard, tvrdí, že trhy jsou úplně mimo. Nehovoří ale o trzích akciových. Podle jejich názoru se hluboce mýlí trhy dluhopisové, a to ve vztahu k očekávanému vývoji inflace. Obě investiční společnosti tvrdí, že návrat inflace ke 2 % je jen otázkou měsíců. Bez ohledu na to, co se právě děje ve Washingtonu, totiž napjatý trh práce povede k růstu mezd, který bude stimulovat spotřebitelské výdaje, a ty přispějí k růstu cen. Jestliže k tomu přidáme slabý dolar a rostoucí pravděpodobnost odsunu dalšího zvyšování sazeb na příští rok, ukáže se, že dluhopisové trhy nyní možnost růstu inflace značně podhodnocují, píše Bloomberg.



Inflace byla doposud utlumena i přes mimořádně nízké sazby a biliony dolarů kvantitativního uvolňování prováděného Fedem. V červnu nadále oslabovala a klesla na 1,6 %. Fed se tak nachází ve složité situaci, protože na jednu stranu by rád normalizoval svou politiku, ale na stranu druhou čelí řadě kritiků, kteří tvrdí, že zatím pouze zvedl ceny aktiv. Zástupci Fedu již nějaký čas tvrdí, že útlum inflace je jen přechodným jevem, i když v červnu ve svém prohlášení zmínili, že inflace se stále pohybuje pod cílem. Gemma Wright-Casparius z Vanguardu říká, že dluhopisový trh je na základě dosavadního inflačního vývoje ohledně růstu inflace příliš pesimistický.





Martin Hegarty ze společnosti BlackRock považuje v současnosti za atraktivní investici americké dluhopisy TIPS, jejichž výnosy se odvíjejí od výše inflace . Podle jeho mínění jsou atraktivnější než obligace ve Velké Británii či Evropě , protože dluhopisoví tradeři v USA mylně očekávají pokračující inflační útlum. TIPS jsou podle něj „neuvěřitelně levné“, což se ukáže ve chvíli, kdy pokračující pokles nezaměstnanosti vyvolá mzdové tlaky a následně povede k vyšší inflaci Objevují se známky, že k podobným názorům se přiklánějí i další investoři. Například Jeremie Banet ze společnosti Pimco poukazuje na to, že „během této druhé fáze cyklu by inflace měla směřovat výš“. Pimco stále očekává, že inflace se bude až do příštího roku držet pod 2 %, ale i podle Beneta jsou TIPS podhodnocené. James Ong se společnosti Invesco ale varuje před přílišnou ukvapeností. Mzdový růst sice nabírá na síle, ale „může trvat ještě dlouho, než se začne projevovat na vyšší inflaci“.Stratégové Goldman Sachs zase poukazují na to, že časová prémie, která odráží požadovanou kompenzaci investorů za investice do dlouhodobých obligací, byla doposud nízko díky nákupu obligací ze strany Fedu. Nicméně až Fed začne dříve nakoupená aktiva prodávat, bude to mít opačný efekt. Vanguard pak ve svém inflačním výhledu zmiňuje i slabý dolar , který zvyšuje ceny dovozů a následně celkovou inflaci . Současná slabost dolaru by se ve vyšších inflačních tlacích měla podle této společnosti projevit přibližně za rok.