Grant Thornton: Optimismus firem nebyl nikdy v historii silnější

Optimismus mezi manažery středních a velkých firem ve světě nikdy nebyl silnější. Celosvětově vidí budoucnost byznysu pozitivně 51 procent manažerů. Očekávají větší tržby i zisky. Vyplývá to ze studie International Business Report, kterou poradenská firma Grant Thornton vydává každý kvartál. Průzkum mezi 2500 manažery z 36 zemí ukázal ale i na rostoucí znepokojení manažerů ohledně nedostatku kvalifikovaných pracovníků coby ohrožení ekonomického růstu.



"V ČR máme nejnižší míru nezaměstnanosti z celé EU, nedostatek kvalifikovaných pracovníků tlačí na růst mezd, ale ještě více na potřebu vzdělávat své zaměstnance a blíže spolupracovat se vzdělávacími institucemi," uvedl výkonný partner české pobočky Grant Thornton David Pirner.





Globální optimismus firem vzrostl již pátý kvartál v řadě. Důvěra v budoucnost byla obzvláště patrná ve Spojených státech, kde optimismus dosáhl nejvyšší hodnoty 81 procent. V EU optimismus stoupl na dvouleté maximum 50 procent, v Číně zůstal na úrovni 48 procent, což je nejvíce za poslední tři roky. S tím souvisí fakt, že globální očekávání nárůstu tržeb dosáhlo historického maxima 56 procent, stejně jako očekávání směrem k ziskovosti firem.Celkem 35 procent dotázaných označilo za výraznou překážku nedostatek kvalifikovaných pracovníků, což je rovněž historické maximum. Rekordních 36 procent podniků uvedlo, že v příštích 12 měsících plánují nábor nových zaměstnanců. "Tyto dva poznatky spolu souvisí. V expandující ekonomice by firmy rády nabraly personální posily. Největší hlad je po zkušených, kvalifikovaných pracovnících. Firmy se přirozeně obávají, jestli je na trhu práce vůbec najdou," upozornil Pirner.Navzdory napjaté situaci na trhu práce pouze pětina dotázaných firem plánuje navyšovat mzdy více než o míru inflace . To je dokonce méně než v prvním čtvrtletí.Právem se podle průzkumu stále častěji hovoří o tzv. čtvrté průmyslové revoluci, která s sebou nese mimo jiné stále častější využití robotizace a automatizace v pracovních procesech. Jedním z důvodů je právě nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Výzkum Grant Thornton ukazuje, že investice do mechanizace a výzkumu a vývoje v uplynulých čtvrtletích také narůstaly. Často jde o dlouhodobější projekty, které se projeví až po nějakém čase.