Ani vysoký přebytek zahraničního obchodu v červnu nevyrovnal silný odliv dividend (Komentář)

Běžný účet se v červnu propadnul do hlubokého deficitu 14,5 mld. CZK. Zátěží byl zejména odliv dividend ve výši 40,4 mld. CZK, který nevyrovnal ani vysoký přebytek bilance zahraničního obchodu dosahující 33,6 mld. CZK. I přes vysoké červnové číslo zatím není odliv dividend v letošním roce velký. Dividendová sezóna tak podle nás pokračuje ještě v letních měsících. Podle dnešních údajů se zdá, že se ve druhém čtvrtletí zastavil příliv přímých zahraničních investic, který jsme zaznamenali v prvních měsících roku.

Ekonomická aktivita v Německu i v celé eurozóně i nadále roste a vytváří poptávku po českých vývozech. Ty by měly zůstat velmi slušné a udrží podle nás celý běžný účet v přebytku. Ten by měl podle našeho odhadu letos dosáhnout 43,4 mld. CZK. Nemůžeme vyloučit, že ČNB ještě výrazně reviduje časové řady za první polovinu roku a posune tak výkon běžného účtu k horším hodnotám. Pochyby vzbuzuje zejména oproti loňsku slabý odliv dividend v prvním pololetí. Přebytek běžného účtu bude dále vytvářet tlak na zhodnocování koruny. My očekáváme, že se kurz koruny vůči euru bude pozvolna posouvat k silnějším hodnotám a do konce roku by se měl dostat dokonce až k 25,50 CZK/EUR. Posilování domácí měny však může být do velké míry brzděno zavíráním pozic zahraničních investorů.