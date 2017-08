Červnový odliv dividend poslal běžný účet hluboko do deficitu (Analýzy makroindikátorů)

Běžný účet se v červnu propadnul do hluboké deficitu 14,5 mld. CZK. Naplno se totiž rozjel odliv dividend zahraničním vlastníkům českých firem. Zápornou bilanci pak už jenom mírní velmi slušný přebytek obchodní bilance. Podle dnešních údajů se zdá, že se ve druhém čtvrtletí zvolnil příliv přímých zahraničních investic, který zintenzivnil zejména v prvních měsících letošního roku.

Běžný účet v červnu prohloubil své negativní saldo, když se vykázal deficit 14,5 mld. CZK. Za zápornou bilancí stojí odliv dividend ve výši 40,4 mld. CZK, který stáhnul do hlubokého deficitu 44 mld. CZK bilanci prvotních důchodů. Velmi dobrý výsledek vykázala obchodní bilance, která skončila ve vysokém přebytku 33,6 mld. CZK. V rámci běžného účtu došlo k přesunu prostředků z rozpočtu EU do ČR ve výši 1,2 mld. CZK. Dalších 1,8 mld. CZK bylo převedeno v rámci kapitálového účtu. V kumulativní bilanci za posledních dvanáct měsíců běžný účet i nadále ukazuje velmi dobrou vnější pozici české ekonomiky, když si udržuje přebytek těsně pod 50 mld. CZK.

Finanční účet v červnu zaznamenal příliv kapitálu ve výši 36,4 mld. CZK. Z toho 13 mld. CZK tvořil příliv přímých zahraničních investic, z čehož 10,2 mld. CZK byl reinvestovaný zisk. V kumulativním vyjádření za posledních dvanáct měsíců se tak i nadále snižuje příliv zahraničních investic. Ten zesílil zejména v lednu a březnu, ale od té doby vykazuje již slabší hodnoty.

Ekonomická aktivita v Německu i v celé eurozóně i nadále roste a vytváří poptávku po českých vývozech. Ty by měly zůstat velmi slušné a udrží podle nás celý běžný účet v přebytku. Ten by měl podle našeho odhadu letos dosáhnout 43,4 mld. CZK . Nemůžeme vyloučit, že ČNB ještě výrazně reviduje časové řady za první polovinu roku a posune tak výkon běžného účtu k horším hodnotám. Pochyby vzbuzuje zejména oproti loňsku slabý odliv dividend v prvním pololetí. Přebytek běžného účtu bude dále vytvářet tlak na zhodnocování koruny . Očekáváme, že se kurz koruny vůči euru bude pozvolna posouvat k silnějším hodnotám a do konce roku by se měl dostat dokonce až k 25,50 CZK/EUR . Posilování domácí měny však může být do velké míry brzděno zavíráním pozic zahraničních investorů.