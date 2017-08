12.h - uklidnění napětí mezi USA a KLDR trhům svědčí, měny v klidu, ropa slabší, BCPP následuje obecný růst

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne vstupují do nového týdne silnějším růstem poté, co američtí činitelé o víkendu kategoricky odmítli možnost rozpoutání jaderného konfliktu s KLDR. To mírné celkové napětí, které škodilo trhům v průběhu celého minulého týdne.Lehce pozitivně působí také lepší než očekávaný růst japonské ekonomiky a vcelku přijatelná data z Číny ukazující sice zpomalování tamní ekonomiky , ale vesměs v přijatelných mezích bez výraznějších negativních překvapení. Euro osciluje k dolaru kolem pondělního závěru. Koruna kolem 26,15 k euru Ropa dopoledne lehce oslabuje spolu s poklesem geopolitického napětí. BCPP dopoledne roste v souladu s obecným evropským vývojem. Do plusů se derou především akcie