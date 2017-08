Japonsko růstem ekonomiky překonává souputníky z G7

Japonská ekonomika rostla během tří měsíců do června už šesté čtvrtletí za sebou. Pro třetí největší ekonomiku světa to je nejdelší expanze za více než deset let. K růstu jí pomáhala zotavující domácí poptávka, oproti tomu čistý vývoz byl tentokrát slabší.

Hrubý domácí produkt se na anualizované bázi zvýšil o 4 procenta, zatímco trhy počítal s růstem jenom o 2,5 procenta. Japonská ekonomika se tak pro tuto chvíli může chlubit nejrychlejším růstem ze zemí skupiny G7, říká podle Bloombergu hlavní ekonom banky ING pro Asii Rob Carnell. V předešlém kvartálu rostla o 1,5 procenta.

Soukromá spotřeba se v zemi, kterou trápí stárnoucí populace, zvýšila oproti předešlému čtvrtletí o 0,9 procenta. Domácnosti si dopřály více zboží dlouhodobé spotřeby jako jsou automobily a domácí spotřebiče, a více utrácely i v restauracích. To je znamení, že spotřeba přestává být slabinou japonské ekonomiky. Zvýšily se také podnikatelské výdaje, a to o 2,4 procenta. V obou případech jde o nejlepší výsledky od prvního čtvrtletí 2014. Trh byl v obou případech pesimističtější, jeho odhady byly o téměř polovinu, respektive přesně o polovinu nižší. Sotřeba se přitom na japonském HDP podílí ze dvou třetin.

Výkon japonské ekonomiky ale v kalendářním druhém čtvrtletí snižoval čistý vývoz, tedy export ponížený o dovoz, který z tempa růstu HDP sebral tři procentní body. Částečně se tak díky nárůstu dovozu. To je pozoruhodné, protože japonskou ekonomiku zpravidla pohání vývoz.



Zatímco růst hospodářství byl rychlejší, než se očekávalo, neočekává se, že by japonská centrální banka v blízké budoucnosti ustala se svým masivním stimulačním programem. Inflace totiž zůstává stále slabá. Německo, Kanada a Itálie svoje čísla o výkonu ekonomik za druhý kvartál teprve zveřejní, takže Japonsko by o svůj primát mohlo opět přijít, podotýká Bloomberg.

Japonské akcie zakončily dnešní seanci nižší, hlavní akciový index Nikkei 225 odepsal 0,98 procenta a širší index Topix 1,12 procenta. Japonský jen ztrácel, dolar k jenu naposledy přidával 0,37 procenta na 109,52.

Čínské akciové trhy podle všeho dokázaly setřást dnešní slabší domácí data, zatímco napětí mezi USA a KLDR během víkendu poněkud opadlo. Maloobchodní tržby i průmyslová výroba za červenec zaostaly v obou případech za odhady, stejně jako růst fixních investic za prvních sedm měsíců roku. Čínský statistický úřad dal navíc na vědomí, že pozoruje „strukturální problémy a skrytá rizika v ekonomice“.

Pevninské akciové indexy CSI 300 a Shanghai Composite zavřely vyšší o 1,3 procenta, respektive o 0,9 procenta. Hongkongský index Hang Seng rostl o 1,36 procenta.

V zeleném byly také jihokorejské akcie, index Kospi dnes připisoval 0,63 procenta.

Zdroje: BBG, ČTK