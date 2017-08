Bitcoin vystoupal nad 4.000 dolarů. Podle Goldman Sachs má nejistou budoucnost

Hodnota digitální měny bitcoin poprvé překročila hranici 4000 dolarů a během neděle pokořila dokonce 4225 amerických dolarů. K růstu kurzu nyní přispívá zejména vysoká poptávka z Japonska. S odvoláním na server CoinDesk, který se zaměřuje na zpravodajství o digitálních měnách, to uvedla televize CNBC. Od začátku roku hodnota bitcoinu stoupla už na čtyřnásobek a od začátku srpna zhruba o 40 procent.



Hodnota bitcoinů v oběhu se nyní pohybuje kolem 64 miliard USD. Zájem o bitcoiny vzrostl za poslední týden, kdy stouply také ceny zlata, zatímco kurzy akcií a dluhopisů klesaly. Investoři se uchýlili převážně k bezpečným investicím a k alternativním aktivům kvůli nervozitě kolem Severní Koreje. Ta hrozí Spojeným státům, že zaútočí na jejich tichomořský ostrov Guam.





Kromě geopolitického napětí bitcoinu pomáhá i to, že se investoři k této měně vrátili po jejím rozdělení z 1. srpna. Když bitcoin úspěšně přečkal své rozdělení na bitcoin bitcoin cash, zvýšil se zájem o bitcoin zvláště mezi institucionálními investory, upozorňují analytici.Hodnota oddělené měny bitcoin cash naopak zaostává. Podle organizace CoinMarketCap se téměř nemění a pohybuje se kolem 323 USD . Další z větších digitálních měn ethereum naopak vzrostla na 315 USD

Goldman Sachs: Budoucnost je nejistá



Americká investiční banka Goldman Sachs ale v minulém týdnu publikovala názor, že budoucnost bitcoinu je stále nejistá. Měna by se mohla znovu rozdělit letos v listopadu, kdy bude realizována druhá fáze velké aktualizace. Někteří odborníci poznamenávají, že vzhledem k prudkému růstu kurzu této kryptoměny by nebylo překvapením, kdyby zažila výrazný pokles.



Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl jakkoli ovlivňovat, tedy ani vlády nebo centrální banky.