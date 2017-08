Proč stres negativně ovlivňuje obchodní výsledky?

V případě investora, který se nechá unést stresem a jeho chování je ovládáno amygdalou znamená útok příliš dlouhé držení pozice, přikupování či jiné navyšování rizika s cílem trh „porazit“, a to i za cenu možných obrovských ztrát. Útěk znamená předčasné opouštění pozic z důvodu přehnané averze ke ztrátám. Ustrnutí je pak panika a nerozhodnost.

Náš mozek je to nejcennější co máme. Prakticky každý, kdo se chce v současné době prosadit v jakémkoli oboru, musí pochopit jeho mechanismy a naučit se ho ovládat. Platí totiž, že pokud neovládáme svůj mozek, náš mozek ovládá nás. Co je tím myšleno? Mozek se totiž skládá z různých částí, z nichž některé fungují vědomě a můžeme je ovládat, zatímco některé fungují podvědomě a jejich ovládání je jen velmi těžké, či zcela nemožné.

Významnou částí mozku, jenž se dá velmi těžko kontrolovat je mimo jiné i tzv. amygdala. Amygdala má za úkol řešit především stresové situace, a to s důrazem na rychlost řešení a nikoli přesnost. V průběhu evoluce většinou řešení stresových situací totiž nebyla složitá, avšak bylo třeba, aby byla velmi rychlá. Např. v případě útoku predátora, či jiné podobné stresové situace, každá vteřina mohla rozhodnout o přežití. Amygdala tak umí řešit problémy rychle, avšak její nevýhodou může být fakt, že je neumí řešit dostatečně komplexně. Tento mechanismus je tedy nevýhodou pro každého, kdo potřebuje ve stresu přijít s racionálním řešením problému. Amygdala v takových případech totiž často přebírá kontrolu nad naším mozkem (extrémním případem je tzv. amygdala hijack) a rozhodování člověka je pak často ukvapené a chybné.

Amygdala zná tři základní řešení problémů: útok, útěk a ustrnutí. V případě investora, který se nechá unést stresem a jeho chování je ovládáno amygdalou znamená útok příliš dlouhé držení pozice, přikupování či jiné navyšování rizika s cílem trh „porazit“, a to i za cenu možných obrovských ztrát. Útěk znamená předčasné opouštění pozic z důvodu přehnané averze ke ztrátám. Ustrnutí je pak panika a nerozhodnost.

Tak jako tak, rozhodnutí amygdaly v oblasti investování často vedou k neúspěchu. Pokud je investor v klidu, je schopný více používat racionálnější a komplexněji uvažující části mozku jako je např. prefrontální kortex. Proto v mnoha případech obchodníci na demo účtech dosahují zisků a jakmile se dostanou do stresu kvůli reálnému obchodování, kontrolu převezme amygdala a jejich obchodní výsledky se zhorší. Často se tak doporučuje, aby začínající obchodník, který nemá trénovanou psychiku, začínal obchodovat s nižšími částkami a mozek si tak zvykl na tento typ stresu. Následně pak může částky začít navyšovat. Pakliže je totiž amygdala s konkrétním stresorem pravidelně v kontaktu, intenzita její reakce se zmírňuje a člověk tak může být racionálnější a dosahovat lepších obchodních výsledků.