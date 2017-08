Jak ovlivní Evropská centrální banka kurz eura v dalších měsících?

Euro má za sebou dobré období. To potvrzuje především fakt, že od začátku roku vůči hlavní světové měně, dolaru, posílilo o více jak 10 %. Za tímto posílením stojí především dobrá ekonomická situace v eurozóně. Trh tak od Evropské centrální banky (ECB) očekává na konci roku ukončení, či omezení programu kvantitativního uvolňování (QE) a následné zvyšování úrokových sazeb. V Evropě dokonce rostou i výnosy státních dluhopisů, což může naznačovat, že trh s utahováním měnové politiky opravdu počítá. Nejedná se ale o přehnaný optimismus?

Jak již bylo zmíněno, trh očekává v eurozóně utahování měnové politiky. Do toho se ovšem ECB nežene z důvodu nízké inflace. Navíc tento krok může ohrozit problematické ekonomiky (především jižní části eurozóny) a zkomplikovat jim splácení svých závazků. Vždyť právě nízké úroky a pumpování peněz do ekonomiky do značné míry zachránily státy jako Itálie, Španělsko, Portugalsko, či dokonce Francii před mnohem většími problémy způsobenými jejich zadlužením. Situace se sice od té doby stabilizovala, ale velké dluhy a často i politická rizika zůstávají. Dá se tak očekávat, že i když se eurozóně bude dařit a inflace se dostane na cíl ECB, evropští centrální bankéři s utahováním měnové politiky pospíchat rozhodně nebudou. Konec konců i prezident ECB Mario Draghi se již několikrát vyjádřil, že ECB je připravená program QE kdykoli spíše navyšovat než snižovat. Optimismus trhů je tak nejspíš přehnaný. Je tedy klidně možné, že jakmile se ukáže, že optimismus na evropské měně byl nepřiměřený, euro začne oslabovat.

Situace eura se tak v mnoha ohledech liší od situace české koruny. V České republice se ekonomice daří, trh nemovitostí se přehřívá a inflace překročila inflační cíl. Nelze tak vyloučit, že ČNB začne svou měnovou politiku utahovat o něco dříve než ECB. Koruna tedy bude vůči euru nejspíš i nadále posilovat.