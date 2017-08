Nečekaně slabší americká inflace v pátek otřásla dolarem. Ke koši měn i k euru se dostal nejníže za jeden týden, když překvapivě pomalejší růst spotřebitelských cen v červenci poukázal na to, že Fed by s dalším letošním zvýšením sazeb v největší světové ekonomice mohl zaváhat. Ke společné měně se dolar propadl až na 1,1834 za euro. Poté ztráty částečně zase zkorigoval.



V tomto týdnu budou eurodolar zajímat zejména zápisy ze zasedání centrálních bank. Zápis z jednání Fedu by mohl vyslat jasnější signál ohledně zahájení kvantitativního utahování.





Libra setrvávala v blízkosti třítýdenního minima k dolaru kolem 1,2979. Tento týden přinese data o inflaci , která by librou mohla výrazněji zahýbat.