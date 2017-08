Farmabyznys: SoftBank jde do biotechnologií, Fresenius chce vládnout dialýze

Japonská banka SoftBank investuje přes miliardu dolarů do biotechnologického gigantu Roivant. Německý Fresenius dá dvakrát tolik za bostonský NxStage Medical.

Je to poprvé, co fond Vision Fund patřící japonské Softbank investuje peníze do výrobce léčiv. Z více než 93 miliard nashromážděných dolarů (2 bilionů korun) půjde 1,1 miliardy (24,5 miliardy korun) biotechnologické společnosti Roivant, která sídlí ve Švýcarsku. Roivant vyvíjí experimentální léky proti široké škále chorob od Alzheimera až po vzácné nemoci.

Jde o další z řady investic, které SoftBank v poslední době provedla. Vstup do zdravotnictví ukazuje, že Vision Fund se už nehodlá zaměřovat pouze na technologické společnosti jako byly v minulosti například Apple nebo Qualcomm. Kromě Roivantu Softbank investovala také do výrobce robotů Brain Corp nebo do Plenty, která se věnuje technologiím v zemědělství. Softbank dá do Roivantu zdaleka nejvíce peněz z celého konsorcia investorů. S odkazem na zdroj z blízkosti japonské banky o tom informoval list Financial Times.

Roivant byl založen v roce 2014 a ačkoli má sídlo ve švýcarské Basileji, prakticky veškerý chod společnosti probíhá na území Spojených států. Doménou Roivantu je vývoj perspektivních léků, od kterých upustily velké farmaceutické skupiny, a staly se tak „obětí“ restrukturalizačních programů a snižování nákladů.

Tam, kde obři nestíhají

Biotechnologická skupina momentálně pracuje na čtrnácti lécích prostřednictvím pětice veřejně obchodovatelných dceřiných společností jako Myovant či Dermavant. Nejdále je zatím s vývojem léku na Alzheimerovu chorobu. Ten by se mohl stát prvním po více než deseti letech, jenž by vstoupil na trh. Výsledky klinických textů, které mají být oznámeny příští měsíc, napoví více.

Roivant vznikl jako tak zvaný start-up a snaží se zaplnit mezeru na trhu, kterou tam zanechaly farmaceutičtí giganti jako GlaxoSmithKline, Lilly, AstraZeneca nebo Teva. Ty totiž v minulých týdnech oznámily zrušení některých svých výzkumných programů s tím, že se chtějí soustředit na ten byznys, který jim přináší největší příjmy a také zisk.

Farmaceutické start-upy pak od velkých výrobců kupují práva k vyvíjeným lékům za zlomek ceny a podrobují je dalšímu výzkumu. „Využijeme počítačové systémy k tomu, abychom zmapovali trh a zjistili, které léky takto zůstaly ´viset v zácpě´,“ řekl listu Financial Times šéf Roivantu Vivek Ramaswamy.

Ramaswamy zároveň oznámil záměr založit dceřinou technologickou společnost Datavant, která bude s ostatními společnostmi ve skupině spolupracovat na sběru klinických dat a jejich následné analýze. „Roivantu se podařilo přitáhnout největší světové talenty,“ řekl listu Financial Times Akshay Naheta ze SoftBank. Za všechny uvádí například Davida Hunga, který přišel z Medivationu, nebo Jackie Fouseovou, jež pracovala ve vedení Celgene.

Fresenius míří na domácí dialýzu

Transakce, v níž figuruje japonská SoftBank však nebyla zdaleka tou největší, ke které za poslední týden ve zdravotnickém byznysu došlo. Německý Fresenius Medical oznámil, že se hodlá stát globálním lídrem v domácí dialýze. Za tímto účelem chce koupit amerického výrobce zdravotnických technologií NxStage, který sídlí v Bostonu. Má za něj utratit dvě miliardy dolarů (bezmála 44,5 miliardy korun).

Fresenius Medical je největším výrobcem pomůcek pro dialýzu a jeho tržní hodnota, odvozená od aktuálního kursu akcií na Frankfurtské burze, dosahuje kolem 24 miliard eur (628 miliard korun). NxStage, o který má Fresenius zájem, vznikl v roce 1998 a zaměstnává na 3400 lidí. Je známý svými výrobky pro léčbu akutního selhání ledvin a také právě pro domácí dialýzu. V minulém roce dosáhl obratu přes 360 milionů dolarů (zhruba 8 miliard korun), ačkoli vykázal pětimilionovou čistou ztrátu.

Chystaná akvizice je pro Fresenius největší od roku 2011, kdy za zhruba dvě miliardy dolarů koupil americkou společnost Liberty Dialysis. „Obchod má především strategický význam, a to jak z hlediska produktů, tak z hlediska služeb,“ řekl listu Financial Times Tom Jones, analytik hamburské banky Berenberg. „Freseniovi to otvírá mnoho možností, protože náklady na domácí dialýzu jsou nižší než v minulosti,“ dodal. Podle American Journal of Kidney Diseases by si čtyři z pěti pacientů odkázaných na dialýzu vybralo pro svou léčbu domácí prostředí.

Třetina českého HDP

Rice Powel, šéf Fresenius Medical, řekl, že transakce je plně v souladu s jeho cílem zvýšit růst jádrového byznysu do roku 2020. „Kombinace našich dvou společností posílí a diverzifikuje náš byznys ve Spojených státech,“ uvedl Powel s tím, že Fresenius Medical bude díky tomu také schopen lépe reagovat na měnící se potřeby pacientů.

Pro Fresenius Medical je však severní Amerika už dnes regionem zaslíbeným. V minulém čtvrtletí odsud pocházely téměř tři čtvrtiny jeho příjmů. Fresenius chce letos svůj severoamerický obrat zvýšit o osm až deset procent poté, co se mu loni podařilo dosáhnout růstu sedmiprocentního a obrat činil 15,6 miliard dolarů (347 miliard korun).

Celosvětově se odhaduje, že byznys s dialýzou poroste o šest procent ročně a do roku 2021 dosáhne objemu 84 miliard dolarů (1,9 bilionu korun), což je skoro třetina HDP České republiky. Tahounem celého odvětví má být region Asie a Tichomoří.

-usi-

Vyšlo na Zdravotnickýdeník.cz

Příspěvek Farmabyznys: SoftBank jde do biotechnologií, Fresenius chce vládnout dialýze pochází z Ekonomický deník