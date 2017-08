Nízkou inflaci v USA už nelze ignorovat

Inflace v USA se v červnu pohybovala opět překvapivě nízko. Podobně to bylo během předchozích tří měsíců. Fed tento vývoj doposud považoval za přechodný, ale nyní by jej už ignorovat neměl. Pokud nedojde k brzké změně, FOMC by měl brát vážně možnost, že inflace se během následujících několika let nedostane na úroveň inflačního cíle, říká investor a ekonom Gavyn Davies.



Janet Yellenová nedávno zmínila, že není jisté, nakolik bude inflace reagovat na zmenšující se množství volných kapacit v americké ekonomice. Jinak řečeno, naznačila, že Phillipsova křivka může měnit svůj tvar. Zmínila také, že monetární politika může být změněna a FOMC bude pečlivě sledovat, zda inflace zůstává i nadále slabší, než se očekává. Tato její slova naznačují určitou změnu v jejím uvažování.





Vývoj inflace byl v posledních měsících pravděpodobně skutečně ovlivněn některými jednorázovými faktory. Nicméně naše modely ukazují, že v poslední době došlo k trendovému posunu inflace směrem dolů, a to možná až k úrovni kolem 1 %. Tedy k inflaci , která dosahuje jen poloviny inflačního cíle Fedu a která leží téměř tak nízko jako během roku 2014, kdy panovaly značné obavy z deflace.Následující graf ukazuje historický vývoj jádrové inflace v americké ekonomice spolu s predikcemi dalšího vývoje založenými na našich modelech. Vyznačeno je i očekávání Fedu a swapového trhu:

Podle našeho názoru by měl být popsaný pokles inflace brán velmi vážně. Trhy stále počítají s tím, že FOMC v září oznámí, že rozvaha Fedu začne být snižována. Zároveň se domnívají, že třetí zvýšení sazeb v letošním roce má méně než 50% pravděpodobnost. Doposud se zdálo, že vedení Fedu je pevně rozhodnuto pokračovat s normalizací sazeb. Nyní může být ale vývojem inflace donuceno počkat, až dojde k opětovnému zvýšení tempa růstu cen a bude zřejmé, že utahování monetární politiky je tou správnou cestou.