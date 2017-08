Víkendář: Putinovi k úspěchu stačí, aby si sundal tričko

Je srpen a ruský prezident Vladimir Putin se vydal do Tuvy. To je místo, kde se obvykle fotí bez trička. A globální média jsou jeho fotografií plná. Pohybujeme se sice v okurkové sezóně, ale i tak je tato jejich pozornost výjimečná. Nevěnují mu ji totiž pouze bulvární deníky, ale také média jako New York Times, The Washington Post či Time. Jen málokterý státník se může chlubit podobným úspěchem, komentuje Bloomberg.

Putin bez trička už přitom není nic nového – mohli jsme jej takto spatřit na fotografiích z roku 2007 či 2009. Na rybaření v roce 2013 bylo pravděpodobně příliš chladno, ale alespoň jsme se mohli potěšit jeho fotkou, na které dává pusu velké štice, kterou chytil.



Putin bez trička na koni, při rybaření a jiných aktivitách v nás má ve spojení s krásnou přírodou evokovat macho romantiku ruského prezidenta, který ovšem celý svůj život žije ve velkých městech. I tak se ale můžeme ptát, proč Kreml podobné fotografie neustále šíří a proč jim globální média věnují nějakou pozornost. Putin vypadá na svých 65 let velmi dobře a je pochopitelné, že pro jeho domácí obecenstvo jde o významnou zprávu. Jeho pozice se před volbami v roce 2018 zdá být neotřesitelná. Tyto volby budou sice jen parodií na demokracii, ale i tak chce Putin dát najevo, v jak dobré kondici po 17 letech vládnutí stále je.





Na druhou stranu ale musí být Putinovi i jeho lidem jasné, že řada lidí si bude z jeho fotografií dělat legraci. Na sociálních sítích těchto vtipů koluje mnoho. Putin totiž právě nevyniká v rybaření ani v hokeji a velký dojem nebudí ani pečlivě vybrané záběry z jeho zápasů v judo. O Leninovi se říkalo, že jeho mozek má rozdílnou strukturu než u jiných lidí a právě proto měl tak geniální nápady. Putin podobný kult nevytváří, používá sílu a vychytralost. A stále více se zdá, že se svými macho fotkami cílí zejména na společnost na Západě.Západní média mají k Putinovi onen vztah, který je kombinací lásky a nenávisti. Pohoršují se nad fotkami Putina, které podle nich ukazují na jeho nevkus a macho pohled na svět, ale zároveň je přitahuje jeho image zlého hocha. A ruská komunikační strategie směrem k Západu je založena na zesměšňování a trollování. Putin bez trička s tmavými brýlemi na člunu uprostřed sibiřského jezera nevypadá na to, že jej zajímají sankce uvalené na Rusko Spojenými státy.Putin se možná nesnaží o srovnání s téměř obézním Donaldem Trumpem. Z jeho fotek je ale zřejmé, že zatímco americké tajné služby mají plné ruce práce s vyšetřováním ruských intervencí během prezidentských voleb, Putin si užívá na rybách. Západní média ale tuto jeho hru hrát nemusí. Je sice léto, ale dá se nabídnout i něco jiného. Co takhle zaměřit se na prázdninové fotky Angely Merkelové: Putin už další zvyšování své popularity nepotřebuje.