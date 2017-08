Zničme monopoly, nebo ony zničí nás

Theodore Roosevelt se mimo jiné proslavil i svým bojem proti monopolům, které podle jeho názoru odsávaly bohatství z rukou běžných lidí. Nyní se v USA hovoří o vytvoření nového úřadu, který by se měl zaměřovat na stíhání firem používajících neférový konkurenční boj, píše ekonom Noah Smith. Sledoval by i fúze a akvizice, a to zejména z pohledu jejich dopadu na spotřebitele. Firmy samotné by pak podle nových pravidel musely dokazovat, že spotřebitele jejich spojení nepoškodí.



Podobné kroky by představovaly významnou změnu dosavadní praxe. I dnes máme řadu nástrojů, které brání vytváření a zneužívání monopolní síly, ale aktivní vyhledávání problémů v této oblasti by představovalo další vítaný krok. Ten by také přišel ve vhodnou dobu, protože tržní síla velkých amerických firem se dlouhodobě zvyšuje. Čisté monopoly představují sice stále výjimku, ale dominance je čím dál častější.





Ekonomové před tímto trendem varují. John Kwoka z Northeastern University ve své nové studii ukazuje, že vláda je vůči oligopolům stále vstřícnější. Zatímco brání tomu, aby nějakému odvětví dominovala jedna společnost, pokud je jich více, obvykle jí to nevadí. Velké společnosti většinou tvrdí, že jejich fúze umožní dosažení úspor z rozsahu. Najatí konzultanti dokazují regulátorům, že tyto úspory skutečně nastanou a ke zneužívání dominantní pozice pro zvyšování cen nedojde. Jenže ekonomická teorie hovoří jednoznačně: Silnější pozice na trhu vede k růstu cen a poklesu vyráběného množství. To pak poškozuje spotřebitele i efektivitu celé ekonomiky Tato teorie navíc získává stále větší podporu ze strany dat. Ekonomové Bruce Blonigen a Justin Pierce například zjistili, že fúze obvykle vedou k cenovému růstu bez toho, aby zvýšily produktivitu. Ve vyspělých zemích jsme si toho možná nevšimli díky tomu, že probíhal přesun výroby do nízkonákladových zemí. To ale na závěrech zmíněných ekonomů nic nemění. Navíc se množí známky, že zvýšená koncentrace firem v odvětvích poškozuje ekonomiku i více způsoby. Dominantní pozice může totiž vznikat jak na prodejní, tak na nákupní straně trhu. Podle některých studií dokonce dominantní firmy čerpají své zisky stejně tak z kapes spotřebitele, jako z kapes zaměstnanců.Rostoucí počet firem s dominantní pozicí může mít dokonce i negativní vliv na počet nově zakládaných společností. Jinak řečeno, zvýšená tržní koncentrace může být jednou z příčin ekonomické sklerózy. Pokud se to někdo snaží změnit, jde o vítaný krok.