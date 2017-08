Zvoní práci kvůli robotům hrana? Ne, ale trh se rozhodně změní

Většina mladých lidí bude v budoucnu zastávat pracovní místo, které v současné době ještě ani neexistuje, Řekl to Mark Cahill, výkonný ředitel náborové společnosti Manpower ve Velké Británii pro americkou stanici CNBC. Podle něj až 65 procent pracovních pozic, ve srovnání s dneškem, která budou lidé zastávat v následující generaci, dnes ještě ani nevzniklo. „Technologie rozhodně změní pracovní trh, ale zaměstnanci budoucnosti se rozhodně nebudou muset starat o to, jak technika zastarává,“ řekl Cahill.



Práce bude, roboti podpoří nové typy práce

Obavy z nějakého dramatického nástupu robotických technologií, které lidem vezmou navždy práci, nejsou na místě. Technologie podle Cahilla totiž vytváří více práce pro nás pro všechny a hlavně – mění fungování trhu práce. Díky robotům vznikají různé typy nové práce. „Hledejte, co byste chtěli dělat a co budou zaměstnanci v budoucnu potřebovat, a podle toho jednejte,"citovala stanice CNBC Cahilla. Podle poradenské společnosti McKinsey je úplně, jedno, co dneska děláte, vždyť až 25 % stávající práce generálních ředitelů prý může být nahrazeno roboty a 35 % úkolů managementu může být automatizováno.

Automatizace trhu práce pokračuje a mění pracovní návyky a úkony. Na druhé straně ale také vytváří další pracovní příležitosti. Podle zprávy vydané společností Bain budou do konce roku 2027 pracovní týmy schopné díky technologiím automatického „sebeřízení“, což povede k obrovskému snížení počtu tradičních manažerů. Odborníci na pracovní trhy v této souvislosti říkají, že se ale zcela jistě objeví nový typ vedení, který bude vyžadovat nové lidské specialisty. Tam, kde lidé nebudou mít šéfy, bude potřeba formálních mentorů, kteří budou pomáhat vést jejich kariéru.



Práce budoucnosti? Ošetřovatelé, sestry a terapeuti



Podle výzkumu agentury McKinsey má robotizace slibnou perspektivu. Je sice pravdou, že méně než 5 % všech současných povolání může být automatizováno výhradně pomocí technologií, ale minimálně 60 % všech aktuálních prací má alespoň 30 % aktivit, které mohou být nahrazeny robotem. Přeloženo do srozumitelného jazyka: Místo zániku pracovní pozice nás prý čeká spíše změna náplně práce.

Pokud se ptáte, jaké pracovní pozice v souvislosti s nástupem robotických spolupracovníků, budou v kurzu, odpovídá na to rozsáhlá studie společností Manpower. Ta tvrdí, že v příštích 10 letech bude největší poptávka po zdravotních sestrách, terapeutech, zdravotnickém personálů vůbec a po pečovatelích.

Potvrzuje to i studie amerického statistického úřadu, která říká, že tyto druhy pracovních míst budou patřit mezi 30 nejrychleji rostoucích povolání v příštích 10 letech. Ještě větší nástup technologií do reálných každodenních pracovních povinností údajně přináší už dnes změny na trhu práce. Podle McKinsey a OECD totiž roste počet lidí, kteří nechtějí být zaměstnanci, ale dodavateli služeb a pracovat pro více zaměstnavatelů najednou. Ve Spojených státech dokonce 35 % společností tento styl aktuálně naplňuje