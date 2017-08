Wall Street přepálila start

Americké akcie ve snaze dotáhnout včerejší výprodej ke konci seance ztratily dech, když hlavní sledované indexy zůstaly víceméně beze změny. Při pohledu na technickou analýzu končí index S&P 500 pod hranicí 50 denního klouzavého průměru (50 DMA 2448 bodů). Stodenní průměr se pohybuje pod 2412 body, co může indikovat další prostor pro pohyb níže (-1,2 %).

Akcie společnosti Nvidia Corp. po reportu kvartálních výsledků klesly o 5,34 % na 115,95 USD. Společnost předčila očekávání na očistěném zisku na akcii (1,01 USD oček. 0,82 USD) i v tržbách (2,23 mld. USD oček. 2,13 mld. USD). Trhům se ale nelíbí výnosy z datových center za minulý kvartál, které proti prvnímu čtvrtletí rostly o 2 %.

Z makroekonomických dat byla zveřejněna inflace. Očekávání bylo nastaveno na meziměsíční růst cen o 0,2 %, ceny v červenci nakonec rostly o 0,1 %. V ročním vyjádření byl výsledek 1,7 % znovu o desetinu nižší než konzensus.



Index Dow Jones Industrial Average do konce obchodní seance zvládl odevzdat skoro celý růst , když končil na 21859 bodech (+0,1 %). S&P 500 se ke konci týdne také nechtěl pouštět do větších akcí. Barometr začal víkend na 2441 bodech (+0,1 %). Technologický Nasdaq Composite ztráty ze včerejšího dne doháněl nejpilněji. Technologie rostly o 0,6 % na 6256 bodů.





Měnový pár EURUSD se po zveřejění inflace vyšplhal až k hranici druhé rezistence (R2 1,1835), po kratším zaváhání se zde vrátil i v době konce obchodování na akciových trzích. Ropa WTI po zveřejnění poklesu ropných vrtů (949 proti 954 v minulém týdnu) nastartovala obrat. Vypořádání dnes proběhlo na 48,82 USD /barel (+0,4 %). Ze slábnoucího dolaru stále těží zlato , které už se znovu pohybuje pod 1300 USD za trojskou unci. Cena kovu rostla o 0,3 % na 1290 USD