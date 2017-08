Poslední zprávy z rubriky Investice:

Klíčové události a ukazatele

CZ - Průmyslová produkce v červnu poklesla o 3,8 % m/m a vzrostla o 2,2 % r/r

CZ - Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci o 0,5 % m/m, respektive o 2,5 % r/r

DE - Průmyslová produkce v červnu poklesla o 1,1 % m/m a vzrostla o 2,4 % r/r

US - Spotřebitelské ceny v červenci vzrostly o 0,1 % m/m a o 1,7 % r/r

Očekávané události a ukazatele v příštím týdnu

CZ - Hrubý domácí produkt (2. čtvrtletí) - předběžný odhad

EZ - Index spotřebitelských cen (červenec)

PL - Průmyslová produkce (červenec)

Banka Datum Aktuální 3M 6M 12M ČNB 27.9. 0,25 0,25 0,25 0,50 ECB 7.9. 0,00 0,00 0,00 0,25 FED 20.9. 1,25 1,25 1,50 1,75

Typ sazby 1W 1M 3M 6M 12 M PRIBOR 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48 LIBOR USD 0,1400 0,1735 0,2606 0,3853 0,6841 EURIBOR 0,034 0,005 0,053 0,138 0,277

US - Maloobchodní tržby (červenec)

Měnové kurzy (vývoj v tomto týdnu) a Predikce vývoje

Predikce vývoje

Měna BID Open Max Min Close Změna v % EUR/CZK 26,15 26,19 26,01 26,16 -0,01 0,02% USD/CZK 22,16 22,38 22,08 22,15 0,01 -0,03% PLN/CZK 6,147 6,167 6,108 6,101 0,05 -0,76% GBP/CZK 28,92 29,02 28,66 28,85 0,07 -0,23% EUR/PLN 4,242 4,292 4,235 4,280 -0,04 0,88% EUR/USD 1,1770 1,1824 1,1687 1,1805 0,00 0,30% EUR/HUF 303,48 305,79 303,46 304,89 -1,41 0,46% Měna BID Aktuální 1M 3M 6M 12M EUR/CZK 26,16 26,00 25,70 25,50 25,50 USD/CZK 22,15 22,61 22,35 21,79 21,25 PLN/CZK 6,10 6,15 6,12 6,14 6,22 EUR/USD 1,181 1,15 1,15 1,17 1,20

Úrokové sazby

Fixing úrokových sazeb Další jednání CB o úrokových sazbách a očekávání

Vývoj EUR/CZK

• Koruna vůči euru během tohoto týdne mírně oslabovala a pohybovala se směrem k hladině 26,20 CZK/EUR. Této úrovně však nedosáhla, když se vpátek krátce před 15 hod. kurz nacházel cca na hladině 26,16 CZK/EUR.

• Druhý týden v měsíci patří většinou domácím makroekonomickým statistikám. Postupně byla zveřejněna červnová data ze zahraničního obchodu, z průmyslu a ze stavebnictví a dále červencová nezaměstnanost vyjádřená podílem nezaměstnaných osob a spotřebitelská inflace rovněž za červenec.

• Za o něco horšími červnovými čísly z průmyslu (2,2 % r/r) stálo nižší tempo růstu produkce v automobilovém sektoru a ve strojírenství a pokles výrobyostatních motorových vozidel v kombinaci s poklesem produkce v těžbě a v energetice. Červnová čísla z průmyslu sice úplně nepřesvědčila, rozhodně z nich však nelze dělat negativní závěry o výkonu českého průmyslu směrem k druhé polovině roku. Stavebnictví (8,5 % r/r) v červnu naopak zrychlilo a v zahraničním obchodu přebytek obchodní bilance dosáhl bezmála 20 mld. korun.

• S ohledem na negativní sezónnost podíl nezaměstnaných osob v červenci mírně vzrostl na 4,1 %. Na druhé straně se opět zvýšil počet nabízenýchvolných pracovních na téměř 190 tis. Stále větší počet podniků je konfrontován s nedostatkem volných uchazečů a v řadě regionů je pracovní trh doslova vysátý. Stále více podniků také hodnotí nedostatek zaměstnanců jako bariéru svého růstu (např. konjunkturální průzkum v červenci). Není tedy překvapivé, že zrychluje růst mezd a pozitivní impuls tak dostává i inflace. Spotřebitelské ceny v červenci vzrostly meziročně o 2,5 %, tzv. jádrová inflace zrychlila na 2,6 % a ceny služeb zrychlily na 3,1 %.

USD/CZK - vývoj za uplynulý měsíc USD/CZK - vývoj za poslední týden

EUR/CZK - vývoj za uplynulý měsíc EUR/CZK - vývoj za poslední týden

Vývoj USD/CZK

Určitě se můžeme bavit o tom, jak moc je nastíněný vztah (nezaměstnanost a inflace) platný a fungující v posledních letech, ale v případě ČR se ukazuje, že zůstává stále relevantní.

• V závěru minulého týdne koruna po silnějších datech z pracovního trhu v USA vůči americkému dolaru zamířila nad hladinu 22 CZK/USD avýhradně nad touto hladinou se pohybovala i v průběhu tohoto týdne. V úterý odpoledne a následně i během středy koruna oslabila až na téměř 22,40 CZK/USD a následně se obchodování stabilizovalo v pásmu 22,20 – 22,30 CZK/USD.

• Dolaru k posilování v tomto týdnu pomohlo zvýšení politického rizika (KLDR) s nárůstem strachu na finančních trzích. Dolar rovněž po týdnech oslabování začal alespoň trochu korigovat předchozí ztráty. V tuto chvíli však stále nelze říci, zda bude korekce na eurodolaru pokračovat či nikoliv. Velmi důležitá je úroveň 1,17 USD/EUR. Pokud dolar posílí výrazněji pod hladinu 1,17 USD/EUR, může oslabování eura, potažmo koruny, vůči dolaru pokračovat.

• Z USA v tomto týdnu chodila spíše druhořadá data a klíčovou statistikou byla páteční spotřebitelská inflace za červenec. Inflační data zůstala mírně za očekáváními, když oproti červnu spotřebitelské ceny vzrostly jen o 0,1 % a v meziročním srovnání inflace zrychlila jen na 1,7 %. Na 1,7 % se udržela jádrová inflace. Na zásadnější zrychlení inflace to ve 2. polovině letošního roku v USA rozhodně nevypadá.

Vývoj PLN/CZK

• Polskému zlotému se v tomto týdnu příliš nedařilo. Vůči euru zlotý v průběhu týdne oslaboval až na pátečních téměř 4,30 PLN/EUR, což znamenalo, že na měnovém páru s korunou se v pátek v poledne obchodovalo těsně pod hladinou 6,10 CZK/PLN.

• Za oslabením polské měny v tomto týdnu je nutné hledat především nárůst nejistoty na finančních trzích, která se následně negativně promítádo rizikovějších aktiv včetně těch polských. Ve druhé polovině týdne nebyl ušetřen ani polský akciový trh (výprodej akcií) či tamní státní dluhopisy (pokles jejich cen). Zlotý je přitom na nárůst rizikové averze daleko citlivější než např. česká koruna či obecněji česká aktiva.

PLN/CZK - vývoj za poslední týden

PLN/CZK - vývoj za uplynulý měsíc

Vývoj EUR/USD

V Polsku spotřebitelská inflace v červenci sice zrychlila na 1,7 %, ale na žádné vzedmutí inflace v nejbližších měsících to rozhodně nevypadá. Vzhledem k tomu, že inflační cíl Polské centrální banky (NBP) činí 2,5 %, tak i utažení měnové politiky v podobě zvýšení úrokových sazeb je letos zcela mimo hru.

• Na hlavním měnovém páru se sice zkraje tohoto týdne obchodovalo kolem hladiny 1,18 USD/EUR, avšak od úterního odpoledne se kurz eurodolaru nacházel až na výjimky v rozmezí 1,17 – 1,18 USD/EUR. Posilování eura bylo přerušeno v závěru minulého týdne po lepších statistkách z amerického pracovního trhu. Naopak v pátek odpoledne po slabší inflaci v USA se euro nad hladinu 1,18 vrátilo.

• Bude euro ztrácet i v nadcházejících týdnech a uvidíme tak na hlavním měnovém páru korekci nebo se euro naopak nadechuje k dalším ziskům a k otestování úrovně 1,20 USD/EUR? Odpověď na tuto otázku nám mohou poskytnout nadcházející dny, když klíčem k odpovědi je podle mě hladina 1,17 USD/EUR. V tomto týdnu právě hladina 1,17 několikrát posloužila jako „odrazový můstek“ pro společnou evropskou měnu. V případě, že by dolar dokázal posílit výrazněji pod hladinu 1,17 a udržet se pod ní, mohlo by to spustit aktivaci příkazů stoploss dlouhých eurových pozic a pomoci dolaru k dalšímu posílení.

• Tento týden nebyl příliš bohatý na důležitá ekonomická data z eurozóny a čísla z německého průmyslu kurz výrazněji neovlivnila. Posledníměsíce byly v eurozóně ve znamení silného optimismu. Pozitivní makroekonomické statistiky, signály od Evropské centrální banky, že období velmi uvolněné měnové politiky pomalu končí, výsledně i velmi solidní růst evropské ekonomiky ve 2. čtvrtletí. Výsledkem bylo posilování eura. Nic však netrvá věčně. Podle výsledku indexu Sentix, zveřejněném zkraje tohoto týdne, totiž eurozóna může ekonomická aktivita ve druhé polovině roku zpomalit. Zatím se jedná jen o první signály, které musejí být dále potvrzeny, každopádně tento vpřed hledící index není radno brát úplně na lehkou váhu. Bude zajímavé sledovat, jak si povedou další předstihové ukazatele ve druhé polovině srpna – např. index PMI či německý index Ifo.

EUR/USD - vývoj za uplynulý měsíc EUR/USD - vývoj za poslední týden

