V následujících dnech dojde k navyšování maržových požadavků pro obchodování derivátů na index VIX. Z toho důvodu doporučujeme kontrolu dopadu změny marží na vaše portfolio.

Změnu marží za vás vypočítá systém, stačí postupovat podle návodu níže. V případě, že si nejste s postupem jisti, neváhejte nás kontaktovat.

Přihlaste se do instalované platformy LYNX Trading. V LYNX Basic není tato funkce dostupná.

Po přihlášení vyberte na hlavní liště záložku „Analytické nástroje“ > „Navigátor rizika > „Otevřít nové Co-když“ viz obrázek níže:

Zobrazí se Vám informační hláška ohledně možnosti importu aktuálního portfolia, klikněte prosím na „ANO“

Následně se Vám zobrazí nové okno, klikněte prosím na OK (jedná se o souhlas, že dividendové modely oceňování nejsou zaručené)

Nyní nechte systém načíst veškeré Vaše pozice a hodnoty účtu. Následně klikněte na horní liště na záložku „Settings“ > „Margin Mode“

V okně Margin Mode Settings vyberte možnost „New Margin Calculation Rules for Volatility products“ a potvrďte tlačítkem „OK“

Systém Vám nyní vypočítá hodnoty marží, které budou aplikovány po 18.8.2017

Pokud máte v portfoliu pozice, které expirují před 18.8.2017 nezahrnujte je prosím do výpočtu.

The post POZOR: DŮLEŽITÁ ZMĚNA V MARŽÍCH appeared first on LYNX Investovat s výhodami.