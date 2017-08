Letošní úroda bude hodně slabá, stěžují si zoufalí zemědělci!

Letošní dožínky nejspíš nebudou nijak veselé. Podle odhadů bude obilí oproti loňsku o třináct procent méně a máku dokonce o dvacet. Úrodu totiž decimovala sucha a požáry. Jihomoravští zemědělci si stěžují, že zrna jsou poloviční. Úroda kvůli teplému počasí dozrála letos brzy, a tak mají mnozí zemědělci hotovo o několik týdnů dřív a například ti jihomoravští už teď hlásí, že mají sklizeno. Důvod radovat se ovšem nemají, výnosy jsou kvůli letošním suchům výrazně nižší než loni. V klasech prý byla jen poloviční zrna. V porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní je úroda základních obilovin nižší o milion tun, což je skoro o 15 procent a řepky o 160 tisíc tun. Předpokládaná úroda máku 23 tisíc tun je o pětinu nižší než loňská.

Podle zemědělců jak pšenice tak ječmen v důsledku počasí nedosahují požadovaných parametrů pro potravinářskou pšenici a sladovnický ječmen. Ten by tak mohl být dražší a mohlo by se to projevit i na ceně piva.

Hrách a kukuřici museli mnozí zemědělci obětovat a udělat z nich siláž, aby bylo čím krmit krávy. Už teď je tak jasné, že špatná úroda bude mít dopad na živočišnou výrobu – je totiž méně krmiva pro hospodářská zvířata.