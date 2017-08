Americké akciové trhy výrazně zlevnily, jak napětí mezi USA a Severní Koreou graduje

Americké akciové trhy tento týden prošly vlnou výprodejů. Především čtvrtek byl pro všechny tři akciové indexy USA černým dnem. Dow Jones, který neúnavně přepisoval historická maxima, zlevnil o téměř 1 %. Námi sledovaný futures kontrakt (YM) se dostal až pod cenu 21.800 a smazal tak všechny zisky, které v předchozím týdnu nabral. Benchmark index S&P 500 oslabil o 1,4 % na něj navázaný futures (ES) se dostal až ke značce 2430. Technologický Nasdaq utrpěl nejvíce, když odepsal 2,1 % a futures kontrakt na Nasdaq 100 (NQ) se podíval až k ceně 5760.

Prudký pokles byl způsobem napětím mezi Spojenými Státy a Severní Koreou. Pyongyang pohrozil, že zaútočí na americký tichomořský ostrov Guam. Ten pro Severní Koreu představuje nejbližší americké území, které je na dostřel. Kim Čong-un má plány na tento útok dostat na stůl do poloviny srpna.

Dow Jones futures (YM), denní timeframe

Výhružná rétorika Donalda Trumpa

Trump nedávno Severní Koreu varoval kvůli tomu, že vyrábí jaderné hlavice, které dokáží zasáhnout USA a slíbil že se Korea setká s „ohněm a zuřivostí, jakou svět nikdy neviděl.“ Severní Korea v reakci na omezení vývozu a investic naopak pohrozila, že USA zaplatí vysokou cenu. Od zvolení prezidenta Trumpa jsou vztahy Severní Korei a USA čím dál tím vyhrocenější, napětí graduje a přenáší se i na globální trhy.

Donald Trump, který prohlásil, že chce „od-nuklearizovat“ svět, v pátek přidal další sérii výhružek pro Severní Koreu. V případě, že by „oheň a zuřivost“ nebyly dostatečně silnou zprávou pro tamního vůdce, varuje Trump Severní Koreu, aby se „zdržela jakýchkoliv činů, nebo na sebe přivolá takové problémy, jaké jen málokterý stát kdy na světě měl.“

Vzhledem k tomu, že výsledková sezóna v USA pomalu doznívá a trhy se celkově nachází na úrovni historických maxim, je slovní potyčka mezi USA a Koreou hlavním tématem, které aktuálně může Wall Street celkem slušně rozhýbat. Poklidný VIX, který se držel u dlouhodobých minim na úrovni 10 bodů, vystřelil ve čtvrtek o 44% na hladinu 16,04 bodů. Zatímco akcie klesají, bezpečnější aktiva jakým je kupř zlato, nebo švýcarský frank či yen přidávají na síle.

Makroekonomický kalendář od 14.8.2017 do 18.8.2017

Pondělí

V 1:50 Předběžné HDP Japonska za 2. kvartál

Ve 4:00 Maloobchodní tržby a průmyslová produkce Číny za červenec

Ve 12:00 Průmyslová produkce eurozóny za červenec

Úterý

Ve 3:30 Zápis ze zasedání Australské národní banky

V 8:00 Odhad hrubého domácího produktu Německa za 2. kvartál

V 9:15 Ceny dováženého zboží Švýcarska za červenec

V 10:30 Index maloobchodních cen Velké Británie za červenec

V 10:30 Index cen výrobců Velké Británie za červenec

V 10:30 Index spotřebitelských cen Velké Británie za červenec

Ve 14:30 Maloobchodní tržby USA za červenec

Ve 14:30 Index cen vývozu a dovozu za červenec

Ve 22:30 Týdenní změna v zásobách ropy v USA

Středa

Ve 2:30 spotřebitelská důvěra Austrálie na srpen

Ve 3:30 Index cen výrobců Číny za červenec

Ve 3:30 Index spotřebitelských cen Číny za červenec

V 10:30 Míra nezaměstnanosti Velké Británie za červen

V 11:00 Odhad HDP eurozóny za 2. kvartál

Ve 13:00 MBA žádosti o hypotéku za poslední týden v USA

Ve 14:15 Nové stavby domů Kanady za červenec

Ve 14:30 Jednotková cena práce USA za 2.kvartál

Ve 14:30 Produktivita v nezemědělských sektorech USA za 2.kvartál

Ve 14:30 Stavební povolenky USA za červen

V 16:00 Velkoobchodní zásoby USA za červen

Ve 20:00 Zápis ze zasedání členů FOMC

Čtvrtek

Ve 3:30 Změna a míra nezaměstnanosti Austrálie na srpen

V 10:30 Maloobchodní tržby Velké Británie za červen

V 11:00 Index spotřebitelských cen eurozóny za červen

Ve 12:00 Obchodní bilance eurozóny za červen

Ve 13:30 Zasedání členů ECB

Ve 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA za poslední týden

V 15:15 Využití průmyslových kapacit USA za červen

V 15:15 Průmyslová produkce USA za červen

Pátek

V 8:00 Index cen výrobců Německa za červen

V 10:00 Běžný účet eurozóny za červen

Ve 14:30 Index spotřebitelských cen Kanady za červenec

V 19:00 Počet aktivních ropných vrtů v USA

