Innogy zvýšila pololetní zisk, v Británii čelí tvrdé konkurenci

Německá energetická společnost Innogy v prvním pololetí zvýšila provozní zisk před zdaněním (EBIT) o čtyři procenta na 1,7 miliardy eur. V Británii získala na 50 000 nových zákazníků, takže mohla pokročit v restrukturalizaci tamní divize Npower. Vyplývá to z její dnešní zprávy. Innogy působí i v České republice.



Do konce června se počet zákazníků Npower pro odběr elektřiny a zemního plynu zvýšil proti prvnímu čtvrtletí o jedno procento na 4757 domácností. V prvních třech měsících roku se však jejich počet snížil. Innogy zdůraznila, že konkurence na britském trhu je stále tvrdá, což potvrzují i výsledky hospodaření divize Npower. Ta v pololetí spadla do provozní ztráty 12 milionů eur, ve stejném období loni přitom vykázala zisk EBIT 85 milionů eur. Zpět do zisku se britská součást letos už asi nedostane, uvedla firma.





Zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) celé skupiny se v pololetí meziročně zvýšil o dvě procenta na 2,4 miliardy eur (62,8 miliardy Kč ). Očištěný čistý zisk pak vzrostl o 16 procent na 857 milionů eur Co se týče výhledu celé skupiny, ve které drží 76,8 procenta společnost RWE, na letošní rok firma očekává růst zisku EBIT o šest procent na 2,9 miliardy eur . Očištěný čistý zisk, který je rozhodující pro vyplácení dividend, by měl vzrůst alespoň o sedm procent a 1,2 miliardy eur Společnost Innogy vznikla v roce 2016 vyčleněním ze skupiny RWE. Innogy zahrnuje obnovitelné zdroje energie, energetické sítě a maloobchodní aktivity, zatímco RWE se soustředí na konvenční zdroje energie. Innogy zaměstnává téměř 42.000 lidí.

(Zdroj: ČTK, Reuters)