Holubičí James Bullard

Ve středečním rozhovoru pro Bloomberg TV prozradil šéf santlouiského Fedu James Bullard, že již nevidí důvod, proč by Fed měl letos ještě jednou zvýšit úrokové sazby. Reagoval tak na sérii negativních inflačních překvapení, jichž jsme byli svědky v posledních měsících. Rovněž uvedl, že postoj komise je momentálně mírně agresivní, čímž může uškodit budoucímu růstu. Zdůraznil, že se Amerika, ale i zbytek světa nachází v éře nízkých temp ekonomického růstu, nízké inflace, a tedy i nízkých úrokových sazeb. Ty by momentálně ponechal na stávající úrovni a počkal si, jak zareaguje americké hospodářství na předchozí tři hiky.

Je nutné si uvědomit, že monetární politika ovlivňuje reálnou ekonomiku se značným zpožděním, jež se odhaduje na 12-18 měsíců. Nedávné trojí zvýšení úrokových sazeb se tedy ještě nestačilo projevit.



Co se týče dalšího nástroje normalizace měnové politiky, tedy snižování bilance, tak v Bullard uvedl, že normalizace bilance byla od samého začátku normalizace měnové politiky Fedu jeho preferovaným nástrojem a měla mít místo před normalizací sazeb.



My očekáváme, že začátek snižování bilance bude oznámen na zářijovém zasedání (19-20. září) s tím, že samotný proces započne o pár dní později začátkem října. Více se můžete dočíst v naší měsíční strategii.

Padla i otázka, jaká by byla reakce Fedu na případnou krizi. Prvně si dovolím upozornit, že navzdory některým zlým jazykům, kteří tvrdí, že hospodářský cyklus dosáhl svého vrcholu a že recese se blíží, tak my nic takového nevidíme. Naopak se domníváme, že současný cyklus bude výjimečný svou délkou. Jak už ale bylo zmíněno, bude výjimečný i z hlediska pomalého růstu, nízké inflace a historicky nízkých úrokových sazeb. Ale zpět k reakční funkci Fedu. V případě, že by americkou ekonomiku zasáhl negativní šok, tak by Fed přistoupil ke snížení úrokových sazeb zpět na nulu a kladl důraz na politiku forward guidance. Současně by zastavil i normalizaci své bilance a obnovil reinvestice maturujících dluhopisů, MBS a dluhu vládních agentur. Ty by v případě nutnosti, kdyby nezbývalo již nic jiného, i rozšíři.

Roman Sedmera