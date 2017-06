UBS: Ropa za 45 zpomalí aktivitu břidlic, na 40 už šlápnou hodně na brzdu

Podle analytiků banky UBS by obnovený boom produkce amerických břidlicových těžařů mohl být jejich vlastním hrobem a mohl by paradoxně udělat více práce pro stabilizaci ropného trhu než snahy OPECu a jeho spojenců. Důležitou roli hraje především další vývoj cen ropy . Předchozí růst směrem k 50 - 55 USD nastartoval obnovený zájem o alternativní těžbu a přispěl k výraznému růstu aktivity v tomto ohledu. Během posledních 12 měsíců se počet aktivních vrtů v USA zvýšil o více jak 100%.Trh si nyní začal zjevně uvědomovat, že snahy OPECu a jeho spojenců se poněkud míjí zamýšleným účinkem, což vedlo k výraznějšímu poklesu cen, jež se vrátily do období těsně před listopadovou dohodou kartelu a spojenců o regulaci jejich těžby.Podle analytiků UBS se zdá, že pro růst cen ropy není v dohledné době výraznější důvod ba spíše naopak. Pokud by cena dlouhodobě poklesla směrem k 45 USD za barel přineslo by to s velkou pravděpodobností zpomalení růstu překotné aktivity břidlicových těžařů v USA. Pokud by cena poklesla na 40 USD , pak už by producenti zřejmě šlápli na brzdu mnohem silněji, protože především menší či méně efektivní producenti by mohli mít opět problémy se ziskovostí. Větší a efektivnější producenti by také zpomalili své tempo.