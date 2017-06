FED hýbe trhy. Zvedne dnes opět sazby?

Cena zlata za poslední týden klesla přibližně o 30 dolarů, pro investory to znamená možnost nákupu zlata i stříbra za příznivé ceny, případně ideální čas pro mimořádné splátky na spoření. Po dnešním zasedání FEDu lze totiž očekávat, že ceny drahých kovů začnou opět růst.

Centrální banky měly původně hlídat cenovou stabilitu a zastávat funkci věřitele poslední instance, dnes se z nich však stali nejdůležitější hráči na finančních trzích. Nejmocnější centrální bankou světa je americký FED. Když upravuje úrokové sazby, přímo či nepřímo tím ovlivňuje všechny trhy na světě – akciové, nemovitostní, dluhopisové i trh s komoditami včetně zlata či stříbra.

Několik let držela americká centrální banka sazby na nule, od prosince 2015 je začíná postupně navyšovat. Letos FED plánuje trojí zvýšení sazeb. Poprvé se tak stalo v březnu, druhé zvýšení trhy čekají nyní, další možnosti se rýsují v září, ale spíše až prosinci. Zápis z květnového zasedání banky uvádí, že většina členů rady guvernérů souhlasí s navýšením sazeb na červnovém zasedání.

Přestože se v ekonomických učebnicích můžeme dočíst, že vysoké sazby zlatu neprospívají, není to vždy pravda, jak ukazuje několik posledních let. Poslední tři případy zvyšování úrokových sazeb v USA doprovázel výrazný růst cen zlata a stříbra. Vzhůru ji totiž tlačí další silné faktory: očekávaná rostoucí inflace, vysoká nejistota ohledně politické či ekonomické situace v Evropě, Americe i Asii. Rostoucí sazby také nepřejí cyklickým aktivům. Investoři do zlata a stříbra proto označují rok 2017 rokem velkých příležitostí.

Další zasedání FEDu probíhá právě dnes a ceny drahých kovů opět klesly. Čekáme však, že v nejbližších dnech začnou znovu růst, stejně jako prosinci 2015, prosinci 2016 a v březnu 2017. Ceny drahých kovů totiž dlouhodobě rostou, nahoru je tlačí ekonomická a politická nejistota ve světě. Investoři proto nyní zlato a stříbro hojně nakupují. Hlavními důvody jsou ochrana majetku, uchování hodnoty, zajištění před inflací, diverzifikace portfolia, budoucí zisk a dobrý investiční potenciál. Nenechte proto si ujít tuto skvělou investiční příležitost!