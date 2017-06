IEA: Spotřeba ropy bude příští rok rekordní. A USA jí budou těžit o hodně víc

Globální spotřeba ropy bude příští rok rekordní a vůbec poprvé překročí hranici 100 milionů barelů denně. Jenomže ropa bude na trh přitékat zřejmě ještě rychleji. První pohled Mezinárodní agentury pro energii (IEA) do příštího roku asi nepotěší ropné šejky z OPECu. Více těžit bude totiž jejich konkurence. Hlavně ta americká.

IEA předpokládá, že globální růst poptávky se příští rok zvýší na 1,4 milionu b/d z letošních 1,3 milionu b/d. Hlavními tahouny spotřeby budou Čína a Indie.

Produkce černého zlata mimo země OPEC se ovšem zvýší, a to zřejmě dramaticky. Oproti letošnímu roku, kdy se ropný kartel a 11 nečlenských zemí zavázaly k omezování těžby, poroste těžba konkurenčních těžařů dvojnásobným tempem o 1,5 milionu b/d, „což je lehce nad očekávaným přírůstkem světové poptávky“, uvedla IEA. Následující graf o vývoji nabídky a poptávky do konce tohoto čtvrtletí pracuje se stabilní ropnou produkcí OPECu:

Na tomto nárůstu se budou hlavní měrou podílet Spojené státy těžbou ropy z břidlic. Ta by se měla příští rok zvýšit o 780.000 b/d po letošním růstu o 430.000 b/d. A toto číslo nemusí být konečné. „Dynamika tohoto mimořádného, velmi různorodého odvětví je taková, že je možné, že tento růst bude rychlejší,“ uvedla také IEA.

OPEC a 11 dalších exportérů ropy včetně Ruska se minulý měsíc dohodli, že stávající dohodu o omezení těžby o 1,8 milionu b/d prodlouží do března 2018. Cílem je srazit světové zásoby ropy na pětiletý průměr. Teď jsou 292 milionu barelů na touto hranicí.

Jak se členským státům daří klíčovou dohodu dodržovat? Nepříliš valně, říká IEA. Irák od začátku roku spolupracuje na 55 procent a Venezuela a Spojené arabské emiráty také zaostávají za tím, co na konci loňského roku slíbily. Dva členy OPECu navíc dohoda nijak neváže. V Libyi přitom těžba nedávno narostla na úrovně (skoro 800 000 b/d), kde nebyla tři roky, a potenciál k dalšímu nárůstu je i v Nigérii. Charakter těchto zemí je takový, že produkce by se mohla zase snížit. Pokud se tak ale nestane, ponesou oba státy částečně vinu na tom, že se cesta ropného trhu do rovnováhy prodlouží.

Za předpokladu, že dohoda OPEC bude dodržena, může se podařit dostat zásoby ropy na kýženou úroveň až v závěru dohody příští rok na jaře. A nic na tom asi nezmění ani standardně větší růst poptávky po ropě ve druhém pololetí, píše také IEA.

Ceny ropy po její zprávě přechodně prohloubily ztráty, později se trh ale vrátil na předešlé úrovně. Pro Brent to znamená cenu kolem 48,3 dolaru na barel, což je 0,88 procenta pod úterním vypořádáním. Faktorem jsou podobně jako v uplynulých týden americká data. Komerční zásoby ropy a rafinerských produktů v USA se v předminulém týdnu zvedly nejvíc od října 2008. A nejnovější signály jsou takové, že růst minulý týden pokračoval.

Vývoj ceny severomořské ropy Brent za posledních 6 měsíců:

Nadbytek ropy na trzích drží ceny kolem 50 dolarů za barel. Před třemi lety byly více než jednou tak vysoko. Těm, kdo by chtěli vidět na trhu rovnováhu, vzkazuje IEA znovu jediné: trpělivost.

Zdroje: IEA, ČTK, BBG, Patria.cz