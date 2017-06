Průmysl v eurozóně drží slušné tempo

Průmysl v eurozóně jde ve stopách dobrých výsledků podnikatelských nálad a drží si slušné tempo 0,5 % mezikvartálně a 1,4 % meziročně. Dál proto sázíme na další zrychlení ekonomiky eurozóny ve druhém kvartále o 0,5 % mezikvartálně a o 2 % meziročně (viz graf našeho nowcast odhadu). ECB to ovšem ke změně kurzu stačit nebude, protože celková i jádrová inflace v tomto roce naopak stále zůstává za očekáváním.

Zajímavý je tentokrát i pohled do struktury průmyslu. Zpracovatelský průmysl roste o něco rychleji (1,7 %) než průmysl jako celek, především kvůli pokračujícímu propadu těžebního průmyslu. V rámci zpracovatslkého průmyslu začíná být překvapivé výrazné zaostávání automobilového průmyslu (viz graf níže). Pokud by se měl vývoj potvrdit i v dalších měsících, byl by to znepokojivý signál i pro řadu středoevropských ekonomik včetně Česka. Pro tuto chvíli mu však vzhledem k dobré dynamice na evropském pracovním trhu a rekordní úrovni optimismu nepřikládáme výraznou váhu.