IEA: Globální přebytek ropy se nesnižuje a přetrvá celý rok 2017 i přes snahy OPECu a jeho spojenců. Poptávka je slabá a moc neporoste

Analytici IEA dnes uvedli, že globální přebytek ropné produkce nad poptávkou je stále tu a přetrvá po celý letošní rok a to i přes všechny snahy a dohody ropného kartelu OPEC a jeho spojenců.Zásoby ropy v rozvinutých zemích v dubnu rostly o 18,6 miliónu barelů a pohybují se nyní cca 292 miliónů barelů nad 5letým průměrem.Snahy kartelu a hlavních nečlenů o změnu budou trvat déle oproti původním odhadům. Mimo jiné proto, že snížení jejich produkce vynahrazují jiní producenti v čele s USA. Jejich produkce letos poroste o 430 000 barelů denně a v příštím roce dokonce o 780 000 barelů denně.Podle některých analytiků nebude situace v roce 2018 o mnoho lepší. Kromě rostoucí produkce v USA se očekává růst produkce také z dalších směrů. Určitou nevoli se ztrátou tržního podílu začíná vyjadřovat například Rusko, které se také účastní dohody kartelu. Odstoupení USA od Pařížské klimatické dohody by mohlo přispět ke zmírnění restriktivních regulací pro fosilní paliva, což by mohlo povzbudit další produkci ropy Analytici IEA také uvedli, že produkce samotného kartelu rostla v květnu o 290 000 bd na 32,08 mbd, což je letošní maximum.Celosvětová produkce rostla o 585 000 bd na 96,69 mbd. Meziroční růst produkce dosahuj tempa 1,25 mbd, což je největší růst od února 2016.Celosvětová poptávka zůstává letos relativně slabá. V roce 2018 by měla mírně vzrůst na cca 99,3 mld.