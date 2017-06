Baron: Kde vidíte nějakou bublinu? DJIA posílí o 100% do r. 2030

Světoznámý investor a miliardář Ron Baron spravující majetek v rozsahu cca 23 mld. USD uvedl, že nevidí žádné bubliny na trzích. Podle jeho mínění prominentní index DJIA do roku 2030 posílí o dalších 100% směrem k 40 000 bodů. Hlavním motorem takového růstu bude mnohem silnější ekonomický růst oproti všeobecným odhadům, jež bude vycházet z velmi dlouhého období rekordně nízkých sazeb a velmi nízkých cen ropy Baronův cíl se zdá poměrně býčí, ale pro srovnání indexy S&P 500 NASDAQ během posledních 13 let více jak zdvojnásobily své hodnoty.Baron velmi věří Tesle a cíluje ji do roku 2020 na 1000 USD . Podle jeho odhadů prosté investice do indexových US fondů mohou přinést zhodnocování o 6-7% ročně. Samotný Baron usiluje u svých investic zdvojnásobení jejich hodnoty každých 5-6 let.