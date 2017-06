Obavy z trhu nemovistostí zvyšují šanci na zvýšení CZ sazeb

Hlavní událostí včerejšího dne bylo vydání nové Zprávy o finanční stabilitě a událostí s ní spojené:

ČNB zvýšila sazbu proticyklické kapitálové rezervy z 0,5% na 1% s platností od července 2018. ČNB tento krok vysvětluje tím, že v české ekonomice pokračuje rychlý růst úvěrů a je potřeba tvorby rezerv na horší časy.

Druhou důležitou věcí jsou obavy ČNB ze současné spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení. Jinými slovy výrazný růst cen nemovitostí, který neodpovídá ekonomickému vývoji, nutí lidi poptávat hypotéky, aby si stihli byt koupit předtím, než se opět zvýší cena. Nicméně tato vyšší poptávka po bytech při omezené nabídce bytů žene ceny vzhůru, což pak má za následek právě onu spirálu, kdy se to děje stále dokola.

Na trhu nemovitostí tak pomalu vzniká něco, co by se dalo nazvat cenová bublina. Ceny jsou vyšší než by měly být. Jinými slovy ekonomický vývoj by nyní měl implikovat růst cen nemovistostí, ale jeho současné hodnoty jsou vyšší. To pak v ČNB vzbuzuje obavy z toho, že v budoucnu při otočení cyklu (což se jednoho dne stane) nemusí být část domácností schopna splácet hypoteční úvěry, ceny nemovitostí při následném splasknutí bubliny výrazně spadnou dolů apod., což by pak mohlo negativně ovlivnit bankovní sektor.