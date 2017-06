DOWER-D: Nenechejme si ujít příležitosti tuzemského akciového trhu!

Americké akcie v úterý zpevnily. To se zdá být dobrá zpráva .Zvlášť před dnešním oznámením rozhodnutí FED o úrokových sazbách v USA. Má ale háček. Trhy začínají být přehřáté a hrozí korekce a možná i pád, rychlý pád. Zvlášť nyní před a v průběhu letních prázdnin. Korekce přijde, to je jisté, protože žádný strom neroste do nebe a může přijít náhle a kdykoli, ale je to s ní jako s čekáním na Godota. A to je problém, který by nás měl vážně zajímat. Zejména proto, že i černý mrak mívá svůj stříbrný lem, tedy tituly, do kterých lze investovat i za bouře. Stane se, viz včerejší obchodování po dividendě, takovým titulem Kofola CS, graf 1?





Graf 1, Kofola CS, OS MACD a Bollingerova pásma k 13.6.2017







Aktuálně nás čekají dnešní oznámení rozhodnutí FED o vývoji úrokových sazeb v USA a o víkendu druhé kolo francouzských parlamentních voleb. A to už bude do prázdnin tak zhruba všechno. Hlavním kurzotvorným faktorem a pro další vývoj globálního investování rozhodujícím momentem budou po prázdninách až německé podzimní parlamentní volby. Brexit se už pomalu stává fraškou.



Teď proto věnujme pozornost domácí investiční scéně. Už brzy na ní skončí ex-datem ČEZ hlavní tuzemská dividendová sezóna a nastává čas postarat se o "resuscitaci" základních aktiv, která byla "obíháním" dividend oslabena. To mějme v létě na paměti Dobré vyhlídky ještě donedávna nabízela v souvislosti s připravovaným odkupem například Fortuna, tato spekulace už ale pomalu končí. Větší šanci nyní nabízí vzpomínaná Kofola CS. Ve hře jsou i spekulace na Unipetrol a zajímavou příležitost nabízí i Pegas Nonwovens. Možná nabídne nejen pomoc při "resuscitaci našeho portfolia", ale i zajímavé dividendy.



Globálními akciovými trhy se přes prázdniny moc trápit nemusíme. Tuzemské portfolio výrazně neovlivní, protože se do podzimu už nic zásadně významného a nečekaného na globální investiční scéně konat nebude, i když obecně, samozřejmě, se nečekané překvapení nikdy nedá vyloučit. Nicméně teď je ten správný čas se naplno věnovat tuzemské akciové scéně. Nenechejme si nabízené příležitosti ujít.

DOWER-D